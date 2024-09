Neymar perde mais dois meses de temporada por conta de lesão, diz jornal

No último sábado, 8 de setembro de 2024, o principal jornal esportivo da Arábia Saudita, o Ariyadhiah, divulgou uma notícia preocupante para os fãs de Neymar. O atacante brasileiro precisará de mais dois meses de tratamento para sua lesão no ligamento do joelho esquerdo, estendendo seu tempo longe dos gramados.

Segundo as informações, Neymar só deverá retornar aos campos em novembro de 2024. Enquanto isso, o técnico do Al Hilal, Jorge Jesus, está diante de um dilema quanto à inscrição do astro brasileiro na liga saudita. O prazo de inscrição do elenco para a primeira metade do Campeonato Saudita já terminou, adicionando ainda mais complexidade à situação.

Neymar e a Complexidade das Inscrições no Campeonato Saudita

O Campeonato Saudita possui uma regra que limita o número de estrangeiros acima de 21 anos inscritos por clube a nove jogadores. Com o prazo de inscrição encerrado na última segunda-feira, 2 de setembro, o Al Hilal teve que tomar decisões difíceis. Segundo a imprensa saudita, o lateral-esquerdo Renan Lodi foi o nomeado para ficar fora da lista inicial de inscritos.

Apesar disso, o clube ainda tem até o dia 11 de setembro para fazer mudanças na sua lista de jogadores. Diante deste cenário, Jorge Jesus está cogitando inscrever Neymar apenas em janeiro, optando por utilizá-lo somente nos jogos da Champions League Asiática até lá.

Como a Lesão Afetou a Temporada de Neymar?

Neymar sofreu uma lesão grave em outubro de 2023, durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, necessitando de uma cirurgia realizada em novembro do mesmo ano. Desde então, ele jogou apenas cinco partidas pelo Al Hilal.

A lesão não apenas afetou sua performance, mas também as estratégias do Al Hilal para a temporada atual. Com um contrato válido até junho de 2025, Neymar tem um longo caminho de recuperação pela frente, mas a expectativa é que ele retorne em plena forma.

O Que Significa para o Al Hilal a Ausência Prolongada de Neymar?

A ausência de Neymar apresenta desafios significativos para o Al Hilal e o técnico Jorge Jesus. Sem uma das suas estrelas principais, o time terá que ajustar sua formação e estratégia para compensar a falta do atacante brasileiro. Além disso, a decisão de inscrever ou não Neymar na lista de estrangeiros será crucial para a primeira metade da temporada.

Possíveis Implicações

Adaptação Tática: Jorge Jesus terá que encontrar soluções alternativas para suprir a ausência de Neymar.

Jorge Jesus terá que encontrar soluções alternativas para suprir a ausência de Neymar. Escolhas na Inscrição: A decisão sobre a inscrição de Neymar afetará diretamente outros jogadores estrangeiros do time.

A decisão sobre a inscrição de Neymar afetará diretamente outros jogadores estrangeiros do time. Impacto na Liga: A falta de Neymar pode influenciar o desempenho do Al Hilal no Campeonato Saudita.

A falta de Neymar pode influenciar o desempenho do Al Hilal no Campeonato Saudita. Recuperação do Jogador: Uma recuperação bem-sucedida de Neymar será crucial para a segunda metade da temporada.

Quando Neymar Volta aos Gramados?

Com dois meses adicionais de recuperação, a volta do brasileiro aos gramados está estimada para novembro de 2024. Até lá, sua presença será exclusiva nos jogos da Champions League Asiática, caso Jorge Jesus decida utilizá-lo apenas nesta competição.

Os fãs do Al Hilal e os seguidores do futebol mundial aguardam ansiosamente o retorno de Neymar, na esperança de que ele recupere sua forma e brilho habituais, contribuindo significativamente para o sucesso do time na temporada.

Considerações Finais

A lesão de Neymar impactou não apenas sua carreira, mas também as estratégias do Al Hilal. A decisão de inscrevê-lo na liga saudita será determinante para a equipe. Um retorno bem-sucedido em novembro poderá mudar o rumo do Campeonato Saudita.

Enquanto Neymar continua seu processo de recuperação, a equipe técnica e os torcedores mantêm a esperança de vê-lo brilhar novamente no Al Hilal e nos gramados do mundo.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: depositphotos.com / DURAOFOTO