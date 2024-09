Governo do Pará participa do Festival Global Citizen, em Nova Iorque

Na tarde deste sábado (28), o governador Helder Barbalho participará, em Nova Iorque, do Global Citizen, um dos maiores festivais beneficentes do mundo da música. Em um palco montado no Central Park, artistas, ativistas, líderes mundiais e líderes empresariais estarão juntos com um objetivo comum: promover entretenimento e anunciar ações para a erradicação da pobreza extrema do mundo.

O governador do Pará, Helder Barbalho, estará no evento. Ano passado, quando participou da edição de 2023, o chefe do executivo estadual assumiu o compromisso público de ampliar as áreas protegidas no Pará em 1 milhão de hectares, o que seria feito até a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, na capital paraense. A ampliação prevê o aumento da proteção de terras indígenas, territórios quilombolas e reservas extrativistas.

O chefe do Poder Executivo Estadual paraense estará ao lado da secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, e do DJ Alok, que fará um show “O Futuro é Ancestral”, ao lado dos artistas indígenas Mapu Huni Kuî, Owerá MC e Bros MC.

A exibição cultural dos artistas levará a mensagem de reafirmação do diálogo sobre como a indústria do entretenimento pode contribuir no combate a pobreza extrema, a crise climática. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 17h deste sábado (28).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação