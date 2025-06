Governo do Pará reúne lideranças amazônicas e globais para fortalecer ação climática rumo à COP 30

Na última segunda-feira (9), o Governo do Pará promoveu um encontro estratégico com autoridades municipais, instituições nacionais e internacionais, além de lideranças globais do clima, com o objetivo de fortalecer a articulação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém em novembro deste ano. O evento aconteceu no Palácio dos Despachos e integrou a agenda preparatória para o evento, que coloca a Amazônia no centro do debate climático mundial.

O encontro foi dividido em três segmentos principais: oportunidades da agenda climática da COP 30 para o desenvolvimento socioeconômico do Pará; estratégias de federalismo climático e transição justa; e debate sobre adaptação e resiliência nas cidades amazônicas. O governador Helder Barbalho destacou a importância da escolha de Belém como sede da COP para o Brasil e para a Amazônia: “Temos absoluta consciência da centralidade desta COP para a humanidade e do papel singular que ela representa para o nosso país”. Para a vice-governadora Hana Ghassan, que preside o Comitê Estadual da COP 30, a governança climática precisa ser inclusiva e contar com a participação efetiva dos municípios.

O encontro reuniu prefeitas e prefeitos de municípios estratégicos da região, além de representantes de entidades como FIEPA, FECOMÉRCIO, FAEPA e SEBRAE. Participaram também organizações internacionais, como GIZ, ICLEI, C40, WRI Brasil e os Campeões Climáticos da ONU. O empresário e campeão climático Dan Ioschpe ressaltou a relevância da articulação: “Espero que Belém seja uma COP de muita implementação, com destaque para adaptação e resiliência, temas essenciais para a região”.

Durante a programação, foram debatidos temas como financiamento climático, estímulo à bioeconomia e ampliação de parcerias público-privadas. A troca de experiências entre municípios e instituições reforçou a construção de propostas para uma transição ecológica justa e para a adaptação às mudanças climáticas nas cidades amazônicas.

Imagem: Agência Pará