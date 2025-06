Homem é preso com R$ 190 mil após assalto a lotérica e refém em Altamira (PA)

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na segunda-feira (9) suspeitos de assaltar uma casa lotérica no bairro Brasília, em Altamira, no sudoeste do Pará. Durante a ação, uma funcionária foi feita refém. Os criminosos fugiram levando cerca de R$ 190 mil em dinheiro.

Após buscas, a polícia localizou os suspeitos escondidos na parte residencial do mesmo prédio da lotérica. O homem foi imobilizado e preso, enquanto o adolescente foi apreendido.

Além do dinheiro recuperado, a polícia apreendeu a moto usada na fuga, uma arma de fogo, munições e três celulares.

Imagem: Reprodução