Ao Vivo | Remo x Tuna Luso | Parazão | 02.04.2025

O Clube do Remo e a Tuna Luso Brasileira disputam nesta quarta-feira, 2 de abril, às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém, uma vaga na final do Campeonato Paraense. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O time que vencer enfrenta o Paysandu na final do Parazão, enquanto o perdedor disputará a Copa Grão Pará. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

A semifinal marca o quarto encontro entre Remo e Tuna Luso nesta fase em cinco anos. O Remo chega embalado pela vitória sobre o Santa Rosa (2 a 0), e busca repetir o sucesso do ano passado, quando venceu os dois jogos.

A Tuna Luso confirma sua presença em mais uma semifinal do Parazão, vindo de uma emocionante classificação sobre o Castanhal nos pênaltis após um empate em 3 a 3.

