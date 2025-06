GP do Canadá: Russell vence com batida no fim e pódio de calouro; Bortoleto é 14º

Prova seguiu estável mesmo com dois pit stops até as últimas três voltas, momento da colisão de Piastri e Norris. Verstappen e Antonelli completam top 3

Por Redação ge — Montreal, Canadá

Quem esperava por um deslize de Max Verstappen no GP do Canadá deste domingo recebeu, na verdade, a primeira batida entre a dupla da McLaren: a colisão de Lando Norris e Oscar Piastri a três voltas do fim ofuscou a vitória de ponta a ponta de George Russell, que segurou o holandês da RBR pelo triunfo, e dividiu espaço com o primeiro pódio do calouro Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Gabriel Bortoleto foi o 14º.

O incidente entre as duas McLarens se deu na volta 63 de 70, depois da segunda rodada de pit stops da prova. A troca de pneus permitiu uma aproximação entre os colegas de equipe: Norris, quinto colocado, tentou passar o companheiro mas bateu no muro e abandonou. O contato trouxe um safety car que confirmou uma vitória segura de Russell, a primeira do inglês em 2025.

A expectativa por um confronto mais direto entre Russell e Verstappen, rivais de longa data, não se concretizou. O inglês da Mercedes, na verdade, desfrutou de uma largada tranquila e seguiu na ponta durante toda a corrida. Ele conquistou a primeira vitória da Mercedes em seis meses: o último triunfo da equipe alemã foi no GP do Catar, em 1º de dezembro do ano passado.

Antonelli, que faturou o primeiro pódio da carreira com 18 anos, nove meses e 21 dias, se tornou o terceiro piloto mais jovem da história a obter tal feito. Ele fica atrás de Lance Stroll, dois meses mais jovem, no GP do Azerbaijão em 2017, e de Verstappen, vencedor do GP da Espanha também com dois meses a menos em 2016. O italiano assegurou a posição após ultrapassar Piastri na largada.

Gabriel Bortoleto durante o GP do Canadá da F1 2025 — Foto: Zak Mauger/LAT Images

Gabriel Bortoleto largou em 15º e recuperou-se após perder uma posição na largada, passando Carlos Sainz. Mas, teve seu primeiro stint com pneus duros prolongado por 51 voltas. Adotando os médios, ele permaneceu na mesma colocação até subir um posto com o abandono de Norris. Seu colega Nico Hulkenberg pontuou novamente, em oitavo, largando de médios em 11º e parando três vezes.

Resultado

GEORGE RUSSELL (Mercedes) MAX VERSTAPPEN (RBR) +0s228 KIMI ANTONELLI (Mercedes) +1s014 OSCAR PIASTRI (McLaren) +2s109 CHARLES LECLERC (Ferrari) +3s442 LEWIS HAMILTON (Ferrari) +10s713 FERNANDO ALONSO (Aston Martin) +10s972 NICO HULKENBERG (Sauber) +15s364 ESTEBAN OCON (Haas) – 1 volta. CARLOS SAINZ (Williams) – 1 volta. OLIVER BEARMAN (Haas) – 1 volta. YUKI TSUNODA (RBR) – 1 volta. FRANCO COLAPINTO (Alpine) – 1 volta. GABRIEL BORTOLETO (Sauber) – 1 volta. PIERRE GASLY (Alpine) – 1 volta. ISACK HADJAR (RB) – 1 volta. LANCE STROLL (Aston Martin) – 1 volta.*

Abandonaram: Lando Norris (McLaren), Liam Lawson (RB) e Alexander Albon (Williams).

* 10s no tempo de prova e dois pontos na superlicença por forçar Pierre Gasly para fora da pista.

GP do Canadá resultado final — Foto: F1

A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP da Áustria, etapa válida como a 11ª do campeonato. Veja o calendário completo.

A largada

Largada do GP do Canadá da F1 2025 — Foto: Clive Rose/Getty Images

Russell cruzou a primeira curva na frente de Verstappen, que por sua vez, conseguiu afastar a pressão imposta nos metros iniciais por Piastri, terceiro colocado. O australiano da McLaren ainda foi ultrapassado por Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes.

Logo atrás, Alexander Albon acabou passando pela grama em uma disputa com Franco Colapinto, que vinha em décimo, e perdeu a posição para o argentino da Alpine.

Desgaste dos pneus forçam pit stops, mas nada muda

Russell abriu 2s sobre Verstappen nas voltas iniciais, mas o risco do superaquecimento e a consequente degradação dos pneus começou a crescer: o holandês, por exemplo, teve que tirar o pé, permitindo uma aproximação de Antonelli. E foi ele o primeiro a parar, quando o calouro da Mercedes estava a menos de meio segundo, no 13º giro.

Leclerc, Russell, Bearman e Hadjar também se queixaram dos pneus: George deixou a liderança para fazer seu pit stop na volta 14, sucedido por Antonelli. Hamilton e Alonso foram os próximos dois giros depois, e Piastri o fez na 18ª volta. Leclerc e Norris foram os últimos, já que largaram de pneus duros: assim, após as trocas entre as voltas 28 e 29, as posições originais foram reestabelecidas.

ormula 1/Formula 1 via Getty Images