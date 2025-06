Presidente da Fifa se impressiona com palmeirenses em Nova York: “Futebol tomando conta dos EUA”

Torcedores do Verdão se reuniram em Manhattan e fizeram festa em um dos cartões postais da cidade antes da estreia contra o Porto, neste domingo, pela Copa do Mundo de Clubes

Por Redação do ge — São Paulo

Gianni Infantino, presidente da Fifa, exaltou a festa que torcedores do Palmeiras fizeram no sábado em Nova York. Um grande grupo de palmeirenses se reuniu na Times Square, um dos cartões postais de Manhattan, e tomou conta do local na véspera da estreia da Copa do Mundo de Clubes.

– Incrível encontrar milhares de torcedores apaixonados do Palmeiras na Times Square em NYC. O futebol está realmente tomando conta dos Estados Unidos com a Copa do Mundo de Clubes unindo fãs de todo o mundo neste verão – escreveu o dirigente em suas redes sociais.

O Palmeiras enfrenta neste domingo, às 19h (de Brasília), o Porto, de Portugal. A partida acontece no estádio MetLife, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos.

Abel Ferreira falou sobre a força da torcida alviverde na entrevista antes do confronto. Segundo ele, os palmeirenses são a alma do time que inicia sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes.

– É um orgulho e uma honra poder servir o Palmeiras, e nossos torcedores têm sido a alma, em momentos que precisamos e vocês vão sentir a energia amanhã – resumiu o treinador.

Foto: Reprodução Internet