Graesp promove 6ª edição do ‘Asas da esperança’ e recebe crianças das Usinas da Paz

Programação na manhã deste sábado (4) ofereceu atividades como a tirolesa, exposição de animais e apresentou as aeronaves e ações de unidades policiais

Por Walena Lopes (SEGUP)

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizou, neste sábado (4), a 6ª edição da programação “Asas da Esperança” que tem como objetivo aproximar a comunidade do grupamento. Participaram da manhã de entretenimento e diversão, mais de 250 crianças das Usinas da Paz do Jurunas, Terra-Firme, Bengui e Cabanagem, da Região Metropolitana de Belém, além de organizações sociais e da comunidade, em geral.

A programação contou com atividades como tirolesa e falsa baiana, exposição de animais e atividades do Batalhão de Policiamento Ambiental e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), ambos da Polícia Militar, e a criançada aproveitou ainda as barracas com doces e lanches.

“Quando eu crescer quero ser piloto e andar dentro de um avião todos os dias”, disse o pequeno Abner, de cinco anos. Pela primeira vez, ele entrou em um helicóptero, acompanhado pelos pais, e se divertiu com as atrações oferecidas pelo Grupamento, e com a experiência de conhecer como os pilotos andam nas aeronaves.

“Oportunidade maravilhosa ainda mais por não termos o contato direto com o grupamento aéreo do Estado, e poder vir com o meu filho e viver esse momento junto com a minha família. Ele gosta muito de ver os aviões e quem sabe isso desperte nele a vontade de ser um piloto de verdade”, disse Murilo Henrique, policial militar e pai de Abner.

Criança experimenta a sensação de voo livre com a tirolesa, atividade em que se desliza por um cabo aéreo suspenso entre dois pontos

Algumas das crianças estavam conhecendo as instalações do Graesp pela primeira vez, e o encantamento com as aeronaves, que atuam em ações de salvamento, operações policiais e atendimento aeromédico, era uma das principais diversões. As crianças puderam conhecer de perto, além de ter a oportunidade de entrar em um helicóptero pela primeira vez.

Mariana, de oito anos, teve essa chance proporcionada pela Usina da Paz da Terra-Firme e se divertiu com as brincadeiras, e também com a cadela Mel do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar que encheu de fofura a manhã das crianças.

Meninas e meninos se divertiram para valer na programação que envolveu mais de 250 crianças das Usinas da Paz

Asas da Esperança

Em seis anos do “Asas da Esperança”, mais de 2 mil crianças puderam conhecer, e se inspirar com as programações do Grupamento. O projeto é feito próximo ao Dia das Crianças, (em 12 de outubro), e dá a oportunidades do contato direto com a aviação para despertar nos pequenos o desejo de ser um aviador no futuro profissional.

Diretor do Graesp, coronel Armando Gonçalves, orgulha-se da programação que ajuda na aproximação com a comunidade

“O Grupamento Aéreo, está promovendo hoje a 6ª edição do Asas da Esperança que tem o intuito de aproximar as comunidades mais carentes, as escolas, e agora também, as crianças e dos projetos que envolvem as Usinas da Paz, do nosso grupamento. Desta forma, podemos estimular essas crianças e desenvolver o interesse pela educação, pelo ensino, pelo aprendizado e pelo mundo da aviação. Quem sabe, fazer despertar neles futuros pilotos.”, destacou o diretor do Grupamento Aéreo, coronel Armando Gonçalves.