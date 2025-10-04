sábado, outubro 4, 2025
Governo do Estado promove ‘Assistência por todo o Pará’ com serviços e cursos em Belém

Entre as atividades, destaque para a capacitação do programa primeira infância, curso de manipulação de alimentos, conservação e rotulagem de alimentos

Por Luana Taveira (SEASTER)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) realiza, de segunda-feira (6) a sexta-feira (9), ações referentes ao programa ‘Assistência por todo o Pará’.

O ato de abertura vai ocorrer às 9h desta segunda-feira (6), em uma faculdade particular no bairro do Reduto, em Belém, local em que toda a atividade será realizada.

Programação inclui uma série de atividades educativas voltadas à profissionalização

Capacitação

A programação conta ainda com qualificações para os operadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), além de atividades conduzidas pela Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Disan). 

Entre os serviços ofertados estão a capacitação do programa primeira infância, curso de manipulação de alimentos, conservação e rotulagem de alimentos, agricultura familiar, feira do artesanato e capacitação para o Cadúnico.

“Em um trabalho contínuo, atuamos priorizando à nossa população, para que todos tenham acesso aos serviços essenciais, assim como cursos para qualificação profissional e pessoal, pois a partir disso também , teremos mais emprego, renda, além de mais dignidade e bem-estar”, ressaltou Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

Artesanato 

Os interessados poderão emitir  a carteira do artesão, além de receber orientações direcionadas . Os catadores também terão a oportunidade de se qualificar além de serem beneficiados com a entrega de EPI’s.

O ato de encerramento da ação vai ocorrer às 17h da quinta-feira (09), com a entrega de diversos benefícios.

Serviço:

“Assistência Por Todo o Pará” em Belém 

Dias: de 6 a 09/10/2025

Horário: 9h

Local: Rua Municipalidade, 530, no bairro Reduto – Belém.

Foto: Ascom/Seaster

