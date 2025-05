Hemopa – Doação coletada no final de semana beneficiará até 2.476 pacientes no Pará

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) realizou nos dias 10 e 11 de maio, uma série de campanhas de doação de sangue que mobilizou centenas de voluntários em todo o estado. As ações ocorreram em hemocentros, hemonúcleos e postos de coleta, com destaque para a atuação integrada das unidades da Hemorrede Estadual.

Ao todo, foram coletadas 619 bolsas de sangue, com potencial de beneficiar até 2.476 pessoas em procedimentos de emergência, cirurgias e tratamentos de saúde que exigem transfusões.

Na capital, o Hemocentro Coordenador registrou 122 comparecimentos e 112 coletas, além de ações nos postos de coleta dos shoppings Castanheira (46 comparecimentos e 27 coletas) e Metrópole (40 e 34, respectivamente). Também em Belém, uma campanha externa foi realizada na empresa Dínamo Engenharia, no bairro do Coqueiro, com 35 voluntários e 26 bolsas coletadas.

No município de Santarém, oeste paraense, as atividades da Semana do Dia das Mães resultaram em 157 comparecimentos e 121 bolsas coletadas na sexta-feira, 09. Já no sábado, 10, a campanha no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em parceria com a Unama e ligas acadêmicas, contabilizou 69 comparecimentos e 54 bolsas coletadas. A mobilização também incluiu homenagem à equipe de enfermagem do CHRSAN, com incentivo ao uso do porta-adorno como cumprimento à NR32.

Na região sudeste do estado, o Hemocentro de Marabá realizou campanha externa em Itupiranga, reunindo 117 comparecimentos, com 100 coletas efetivadas e 3 cadastros no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea). Em Altamira, o hemonúcleo local promoveu coleta na Faculdade Serra Dourada, com 35 doações.

Outras unidades também contribuíram significativamente para o reforço dos estoques da hemorrede. O hemonúcleo de Redenção coletou 24 bolsas em ação interna e recebeu doadores da Polícia Militar e da Igreja Verbo da Vida. Em Capanema, foram registrados 96 presenças e 71 bolsas coletadas. Castanhal contabilizou 16 comparecimentos e 15 coletas.

Serviço

Para doar, é necessário estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 kg e apresentar um documento oficial com foto. Os interessados podem se dirigir às unidades do Hemopa e aos postos de coleta em todo o Estado:

Hemocentro Coordenador – Belém

Avenida Serzedelo Corrêa, 1725. Bairro Batista Campos.

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Postos de Coleta

Shopping Castanheira – Rodovia BR-316, KM-01 – Castanheira.

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábado, das 7h30 às 17h; domingo, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Shopping Metrópole – Rodovia BR-316, nº 4.500 – Coqueiro, Ananindeua.

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: (91) 3110-6685.

Hemocentros

Castanhal – Rua Quincas Nascimento, 521, Saudade. (91) 3412-4400

Santarém – Av. Frei Vicente, 696, Aeroporto Velho. (93) 3524-7550

Marabá – Rod. BR-230, Quadra 12, Agrópolis do Incra. (94) 3312-9150

Hemonúcleos

Abaetetuba – Av. Santos Dumont, São Lourenço. (91) 98568-3396

Altamira – Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Esplanada do Xingu. (93) 98415-6282

Capanema – BR-308, KM-0, São Cristóvão. (91) 3411-1892

Redenção – Av. Santa Tereza, Centro. (94) 98414-3955

Tucuruí – Av. Veridiano Cardoso, BR-422, Santa Mônica. (94) 98415-9006

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 280 8118 ou nas redes sociais oficiais da Fundação Hemopa.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias