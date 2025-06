Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2025 incentiva projetos amazônicos e será entregue em Belém

Empreendedores, gestores e profissionais do setor de turismo do Pará participaram, nesta quarta-feira (4), de uma live exclusiva promovida pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). O encontro apresentou os detalhes da 13ª edição do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, cuja cerimônia acontecerá em dezembro, em Belém.

Com inscrições abertas até o dia 18 de junho, a edição 2025 destaca iniciativas voltadas à Região Amazônica, que terão pontuação extra na avaliação, alinhando-se ao protagonismo que a Amazônia terá com a realização da COP 30 no Brasil. A grande novidade deste ano é a criação da categoria “Comunidades Locais”, voltada a projetos liderados por povos originários, ribeirinhos, quilombolas e outras populações tradicionais. As categorias “Gestão/Governança” e “Experiência/Produto” seguem mantidas.

Durante a live, transmitida pela plataforma Zoom, os participantes puderam tirar dúvidas, entender os critérios de avaliação e conhecer exemplos inspiradores de boas práticas já premiadas. “Queremos garantir que todos que já estão fazendo a diferença se sintam à vontade e bem orientados para participar”, destacou Marina Figueiredo, presidente executiva da Braztoa.

Para Eduardo Costa, secretário de Turismo do Pará, sediar a entrega do prêmio é um reconhecimento à força do turismo paraense: “É uma oportunidade única de projetar a Amazônia como referência internacional em turismo consciente, especialmente no contexto da COP 30”.

As inscrições podem ser feitas até 18 de junho. Mais informações e orientações estão disponíveis pelo e-mail premiobraztoasustentabilidade@gmail.com ou pelo WhatsApp: (61) 99928-1374.

Imagem: Agência Pará