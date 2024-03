Homem é executado a bala na porta de casa, na Marambaia

Um homem que usava boné e camisa amarela, que não se sabe se estava de carro ou moto, assassinou com tiros na cabeça, braços e peito o senhor José Luiz Ferreira Júnior na noite desta quinta-feira, 29. O crime ocorreu na rua Simão Jatene, no bairro da Marambaia, em Belém.

A família da vítima pediu socorro a uma viatura da Polícia Militar que estava em ronda na Rua da Mata. Os policiais constataram o que havia ocorrido e os familiares de José o colocaram em um carro e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento da Marambaia, onde os médicos apenas constataram o óbito.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no bairro do Benguí.

O caso será apurado por meio da Seccional Urbana da Marambaia.

Até o momento, a polícia ainda não tem uma linha para a investigação, o que poderá ser adotado a partir da tomada dos primeiros depoimentos junto a familiares e testemunhas.

Imagem: Divulgação