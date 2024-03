Pará inaugura Terminal de Gás Natural e marca nova era energética na Amazônia

Na manhã da última quarta-feira (28), o Governo do Pará inaugurou o primeiro Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Amazônia e Região Norte do País. A cerimônia de entrega foi realizada no Porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, às margens da Baía do Marajó a 55 km da capital paraense, e contou com a presença do Governador do Estado, Helder Barbalho e demais autoridades.

Na ocasião, o chefe do executivo, enfatizou sobre a importância de receber o primeiro Terminal GNL no Pará. “É importante que nós possamos aproveitar desse momento, que ele é histórico para nós. Porque ele incrementa uma nova matriz energética ao estado do Pará. O estado do Pará que já é, certamente, um dos maiores produtores de energia limpa através de Tucuruí, através de Belo Monte, através de outras plantas menores. Mas nós sabemos que incrementar energia limpa, diversificar a matriz energética, posiciona o Pará para um novo tempo. Torna o nosso estado um estado mais competitivo e incrementa, por conseguinte, a prospecção de negócios que estejam aqui a chegar,” disse o governador.

A Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural (FRSU) é uma estrutura colossal, com aproximadamente 300 metros de comprimento – o equivalente a quase seis piscinas olímpicas! Sua função é armazenar o gás natural em sua forma líquida e convertê-lo em gás natural em estado gasoso para distribuição.

O terminal representou um investimento de cerca de R$ 300 milhões, sua construção foi realizada com 70% de mão de obra paraense, impulsionando a economia local. O terminal possui capacidade de regaseificação de até 15 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Isso equivale a 22% de toda a demanda de gás natural do Brasil em 2022.

A implementação do Gás natural como nova fonte de energia, irá oferecer menor custo, maior rendimento e menos poluente em comparação aos demais combustíveis, além de oferecer geração de emprego e renda, impulsionando o desenvolvimento do estado.