Papão empata com o Ji-Paraná, em Rondônia e se classifica à segunda fase da Copa do Brasil

O Paysandu voltará para casa se sentindo vitorioso, apesar de ter participado de uma partida sem criatividade. Foi um jogo cansativo, em que o Papão da Curuzu não se encontrou em campo, ao contrário dos donos da casa que, mesmo sem cobertura técnica, avançaram e assustaram bastante a equipe paraense ao comando do técnico Hélio dos Anjos.

O regulamento da Copa do Brasil permite o direito à vaga para clube visitante que consegue empatar, e foi assim que o Papão faturou R$ 1.312,5 milhão por participar do torneio e mais r$ 1,4 milhão por passar para a próxima fase da competição que reúne os maiores clubes brasileiros.

Foi uma partida sem gols. Apenas em um lance, o Papão assustou a equipe de Rondônia, que recebeu os paraenses no Estádio Biancão.

Na próxima fase, o Paysandu vai encarar o Juventude-RS, que se classificou após também empatar sem gols com o Iguatu-CE. A partida será disputada em Caxias do Sul. A data será definida pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu