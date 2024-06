Pablo Marçal contrata policial que matou serial killer Lázaro

Nesta segunda-feira (10), o empresário e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), procurou uma delegacia da capital paulista e registrou um boletim de ocorrência. Ele disse que recebeu ameaça de morte e, por isso, contratou tenente-coronel Edson Melo.

Marçal conversou com a imprensa, nesta segunda. As declarações dele constam em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Edson Melo ficou conhecido por liderar a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia De Goiás, nas buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa, em 2021.

Segundo Pablo, o agente tirou licença da polícia de Goiás para garantir sua segurança durante a campanha. Ele destacou que hoje nasceu nele uma fúria para cuidar da segurança da cidade.

– É um grande amigo que pegou licença da policia e hoje tá aqui comigo. Agora é para valer, quem estava com dúvida, quem quer me amaçar, quer me parar, pode entrar na fila que a gente não vai retroceder – explicou.

