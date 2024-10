Horário de verão: Decisão deve ser anunciada nesta quarta-feira

O governo federal deve anunciar, na quarta-feira (16), uma decisão sobre a volta do horário de verão. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deve apresentar um posicionamento, ainda nesta terça-feira (15), ao Ministério de Minas e Energia.

O assunto começou a ser discutido no mês passado. O objetivo seria economizar energia e otimizar a geração pelas fontes solar e eólica, diminuindo a dependência de usinas em horário de pico.

A volta do horário de verão já foi recomendada pela ONS para o ano que vem, visto que a economia anual seria de R$ 1,8 bilhão.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, avalia nesta terça o retorno do horário de verão. Na semana passada, ele disse que a medida será retomado se for imprescindível. As informações são da CNN.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pexels/Bradley Hook