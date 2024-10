Hospital Abelardo Santos fortalece vínculo entre gestantes e profissionais de saúde

Nos últimos 12 meses, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) realizou 5.098 partos, dos quais 2.382 foram normais e 2.716 cesáreas. Reconhecendo a relevância do serviço neonatal, a unidade desenvolve projetos voltados para gestantes e seus acompanhantes, como o curso “Laços de Amor”, que oferece orientações sobre as fases da gestação, promovendo apoio ao longo do puerpério.

Desta forma, a maior unidade de saúde do Governo do Pará, localizada no distrito de Icoaraci, em Belém, investe nessa iniciativa, com programação totalmente gratuita. Trata-se de uma roda de conversa desenvolvida pela Comissão de Humanização (CH) do HRAS, com profissionais da área da saúde, que discutem temas sobre a gestação, parto, pós-parto e cuidados com o recém-nascido.

Mãe de primeira viagem, Camila de Souza Marques elogiou a programação. “Esse momento é de muito aprendizado, pois muitas das informações repassadas, eu confesso, que não sabia e que são importantes não só durante a gravidez, mas também após o nascimento e desenvolvimento do nosso filho. Fiquei muito feliz, pois envolve os pais também, que devem ter essa responsabilidade em conjunto”.

Um dos momentos de maior atenção foi a palestra sobre primeiros-socorros, principalmente em casos de engasgamento. “Fiquei muito atenta, pois é normal, em uma fase do bebê, ele querer levar tudo para a boca. É preciso ter cuidado, mas e se acontecer? É bom estarmos preparados para lidar com esse tipo de situação e até salvar o filho. Foi tudo muito bom”, ressaltou Sara Brito Martins.

Temas

Com o objetivo de fortalecer os laços entre o Hospital Abelardo Santos e as famílias do distrito de Icoaraci e ilhas próximas, o projeto “Laços de Amor” se consolida como uma iniciativa essencial, que demonstra que a gravidez vai além do atendimento médico, proporcionando conhecimento e segurança para as gestantes e suas famílias em um dos momentos mais significativos de suas vidas.

Entre os assuntos abordados estão:

Parto e puerpério (enfermagem);

Cuidados com recém-nascidos e amamentação (enfermagem);

Ofurôterapia (terapia ocupacional);

Primeiros-socorros (bombeiros);

Posicionamento durante o trabalho de parto (fisioterapia);

Pintura gestacional (fisioterapia).

“Essa ação reflete nosso compromisso com a humanização no atendimento às gestantes e suas famílias. Nossa missão é promover um espaço de aprendizado e acolhimento, onde os pais possam se sentir seguros e preparados para essa fase tão especial de suas vidas, que envolve também o parto e os cuidados com o recém-nascido”, explicou a supervisora de Humanização, Suzane Gonzaga.

Complexo

Ao final da programação, todos os participantes receberam um certificado de conclusão do curso e foram convidados a visitar as instalações do Hospital Abelardo Santos. O enfermeiro obstetra, Vitor Pantoja, destacou a importância dessa visita, afirmando que “conhecer o hospital onde ocorrerá o parto é essencial para garantir segurança e tranquilidade. Essa familiarização reduz a ansiedade, tornando o ambiente mais confortável e contribuindo para uma experiência de parto mais positiva e segura para mãe e bebê”.

O Centro Obstétrico do Hospital Abelardo Santos dispõe de um Pronto-Socorro com atendimento 24 horas, uma Unidade de Internação com 50 leitos, cinco salas de PPP (pré-parto, parto e pós-parto) e duas salas de cirurgias, destinadas a cesáreas e outros procedimentos, como laparotomia exploratória, curetagem e revisão de colo, entre outros procedimentos.

A unidade desenvolve também um trabalho terapêutico antes, durante e depois do parto. Atualmente, a equipe multiprofissional está preparada para fazer massagens para alívio das dores, exercícios com o uso de bola suíça, além de oferecer banho com água morna. O HRAS também promove a musicoterapia, danças antes da mulher dar à luz e, permite ainda, a presença de doulas.

Serviço

O projeto “Laços de Amor” é uma iniciativa bimestral e totalmente gratuita. Para se inscrever no próximo curso, basta entrar em contato através do WhatsApp: (91) 9270-0381. Cada gestante pode levar um único acompanhante.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação