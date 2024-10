Referência em educação ambiental, escola estadual de Benevides mobiliza comunidade em projeto de reciclagem

Na Escola Estadual Dr. Otávio Meira, localizada no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB), toda a comunidade escolar está envolvida em debates sobre sustentabilidade e clima. Referência em Educação Ambiental, a escola não fica apenas na teoria. Durante uma gincana ecológica realizada este ano, no âmbito do Projeto “OM Recicla”, já arrecadou 17.737 embalagens recicláveis.

Visando conscientizar estudantes, professores e toda a comunidade, o Projeto “OM Recicla” incentiva a consciência ambiental e sustentabilidade dentro e fora da escola. Segundo o professor de Geografia e Educação Ambiental Adriel Souza, “o Projeto OM Recicla se baseia fundamentalmente na assimilação dos preceitos da Lei de Educação Ambiental que o Estado inseriu em 2024, e no processo de conscientização da comunidade escolar, bem como da comunidade local. Desse modo, o projeto se desenvolve a partir da coleta de plásticos, vidros e papelão, encaminhados para o destino correto. Nesse processo, conseguimos algumas parcerias com a Prefeitura Municipal de Benevides, a ONG Espaço Urbano, de São Paulo (SP), e cooperativas de Benevides e Marituba, para onde se destinam essas embalagens”, informa Adriel Souza.

O docente explica que a iniciativa de fazer uma gincana ecológica na escola mobilizou os estudantes e intensificou a arrecadação de materiais recicláveis. “Já no segundo semestre nós implantamos um sistema de gamificação, em parceria com a ONG Espaço Urbano, onde a arrecadação visa uma meta, e essas metas trazem benefícios para a escola, como uma sala de jogos. Os alunos participantes ainda concorrem em um sorteio para ganhar um iPhone 15 ou um PlayStation 5. O processo de gamificação – que consiste na aplicação de mecanismos e dinâmicas dos jogos em outros âmbitos para motivar e ensinar os usuários de forma lúdica – intensificou a arrecadação, e nós já chegamos em 2024 ao patamar de mais de uma tonelada de plásticos arrecadados. A natureza está bem melhor agora. Na prática, a cada 40 embalagens plásticas amassadas e limpas, o aluno ganha um cupom para concorrer ao iPhone ou ao PlayStation 5. Essas garrafas, já amassadas e devidamente limpas e embaladas, são encaminhadas às cooperativas, para que de lá recebam a destinação correta”, acrescenta o professor.

Estímulo – Para a estudante do 2º ano do Ensino Médio Maria Ludmila Nascimento, o projeto de educação ambiental desperta novos olhares e conhecimentos sobre sustentabilidade, além de estimular a participação de alunos de todos os turnos. “Nós estamos envolvidos de várias formas, já que a escola dá um apoio muito grande envolvendo a gente em projetos que visam a consciência ambiental. Acho muito importante nós participarmos dessas iniciativas porque a gente acaba ajudando o meio ambiente de uma forma muito legal, e ainda tem a gamificação, que torna essa ajuda ao meio ambiente mais divertida e leve. Nosso lema é ‘pode avisar para geral, que no OM tem consciência ambiental’, e eu acho essa visão muito legal”, afirma Maria Ludmila.

Ainda de acordo com a estudante, o conhecimento teórico e prático adquirido sobre educação ambiental ultrapassa os muros da escola e, com certeza, faz a diferença no dia a dia. “Tudo que aprendemos com a educação ambiental não é algo que serve e fica apenas na escola. Por exemplo, separar os tipos de lixo, reciclar, são coisas que nos dão mais consciência ambiental, e isso vai fazer diferença para nós no futuro e para as próximas gerações, com certeza”, completou a estudante.

O projeto é fundamental para a formação dos estudantes em relação ao planeta e o cuidado com o meio ambiente já pensando no futuro, frisa o professor Adriel Souza. “O projeto impacta positivamente a comunidade escolar. Para os estudantes, primeiramente nós temos um processo histórico de construção da poluição ambiental, da crise climática, e o projeto faz com que eles percebam a relação do homem com o meio ambiente, e que isso tem que ser de forma muito mais harmoniosa, que nós podemos colaborar ainda mais para que o meio ambiente sobreviva e o nosso planeta ‘respire’ bem melhor. A retirada de plásticos do meio ambiente, além de despoluir, hoje é uma forma de renda para comunidades que trabalham nessas cooperativas. Ao mesmo tempo que nós contribuímos para o meio ambiente, contribuímos também para a renda mensal de várias famílias não só em Benevides, como em outros municípios”, ressalta o professor.

Evento internacional – O “OM Recicla” está inscrito na 1st International Child & Youth Conference on Education and Climate Change (1ª Conferência Internacional Infantojuvenil sobre educação e mudança do clima – CYC), com o tema “Reflorestando Mentes”. Segundo Adriel Souza, a expectativa é poder participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém, em novembro de 2025.

“O ‘OM Recicla é um projeto que vai além dos muros da escola. Hoje, o projeto envolve os alunos, professores e toda a comunidade da Escola Otávio Meira, e nós queremos estendê-lo para outros ambientes, uma vez que escrevemos nosso projeto na Conferência Infantojuvenil, e estamos participando da fase pré-conferência. Apresentamos o projeto na nossa conferência escolar, e vamos concorrer a uma vaga para estarmos na COP 30. Esperamos que nosso projeto esteja lá”, informa o professor Adriel Souza.

A 1ª Conferência Internacional Infantojuvenil sobre educação e mudança do clima é uma iniciativa inovadora do Governo do Pará, executada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que visa fortalecer o engajamento dos jovens nas questões ambientais e garantir sua participação ativa na COP 30.

O evento é alicerçado em um dos objetivos da Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima do Pará, que garante a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente. Ao proporcionar um intercâmbio de experiências entre estudantes amazônidas e jovens de diferentes regiões, a CYC busca estimular a criação de projetos que contribuam para a proteção do planeta. O evento representa um marco histórico, que enfatiza a importância da educação ambiental e reafirma o Pará como protagonista nas discussões globais sobre mudanças climáticas.

