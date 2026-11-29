O Hospital DF Star divulgou ontem, sábado, 28, um novo boletim médico de Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 20 e foi diagnosticado com suboclusão intestinal e broncopneumonia.

De acordo com o comunicado médico, o paciente segue em evolução e agora consegue consumir alimentos cremosos.

— Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segue em melhora clínica, com progressão da dieta para cremosa por via oral — disse.

Apesar da evolução constante, Bolsonaro ainda não tem previsão para receber alta da unidade.

— Mantém programação de manutenção da antibioticoterapia, fisioterapia e medidas de suporte. No momento segue sem previsão de alta hospitalar — afirmou o comunicado.

O cardiologista Brasil Caiado e o cirurgião do aparelho digestivo, Claudio Birolini, coordenam a equipe médica que cuida do ex-presidente.

Leia o boletim médico completo:

NOTA À IMPRENSA

Brasília, 28 de novembro de 2026 – O hospital DF Star informa que o expresidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segue em melhora clínica, com progressão da dieta para cremosa por via oral. Mantém programação de manutenção da antibioticoterapia, fisioterapia e medidas de suporte. No momento segue sem previsão de alta hospitalar.

Dr. Brasil Caiado – Cardiologista

Dr. Leandro Echenique – Cardiologista

Dr. Claudio Birolini – Cirurgião do Aparelho Digestivo

Dr. Antônio Aurélio Fagundes Junior – Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor Geral

Fonte e imagem: Portal Pleno.News