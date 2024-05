Hospital Regional da Transamazônica abre vagas de emprego em Altamira

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) divulgou processo seletivo para preencher os cargos de Técnico de Enfermagem, Assistente de Suprimentos, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo.

Todos os profissionais contratados terão contrato via Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O Hospital informa que os interessados devem apresentar o registro regularizado no conselho da categoria de trabalho, conhecimentos de informática são essenciais para as funções.

Para a vaga de Técnico de Enfermagem, é necessário que o profissional tenha completado o curso técnico na área. O candidato também deve conhecer a legislação vigente e inerente à área de atuação.

Os candidatos que desejam concorrer à vaga de Assistente de Suprimentos precisam ter ensino médio completo, e é desejável ensino superior em andamento nos cursos de Administração, Contabilidade e outras áreas relacionadas.



As vagas para Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional são reservadas para candidatos que tenham graduação completa nos cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, respectivamente. Neste processo seletivo, é imprescindível que os profissionais tenham pelo menos 6 meses de experiência na vaga que desejam ocupar.



Os interessados deverão se inscrever por meio do site, em seguida selecionar a opção “PARÁ”, preencher o formulário e anexar o currículo. O prazo de inscrição encerra no dia 26 de maio. O processo seletivo é organizado pelo Instituto Acqua, organização social de saúde que gerencia o Hospital Regional da Transamazônica em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Foto: Divulgação