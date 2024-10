Hospital Regional do Tapajós promove conscientização sobre saúde da mulher

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, sudoeste do Pará, deu início, na quinta-feira (17), a uma série de ações em homenagem ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa, promovida pela Comissão de Humanização do hospital, tem como objetivo orientar as acompanhantes de pacientes internados sobre a importância da detecção precoce dessas doenças.

Na palestra, ministrada pela enfermeira Dayane Ferreira, as participantes receberam orientações valiosas sobre como identificar nódulos nas mamas e a relevância de realizar exames periódicos com mastologistas e ginecologistas.

“Muitas mulheres ainda não sabem como fazer o autoexame corretamente. Essa é uma informação crucial, que pode salvar vidas. Além disso, a realização de exames regulares é fundamental para a detecção precoce de qualquer alteração”, destacou Dayane.

Uma das acompanhantes presentes, Maria Luzenilce Rocha, de 47 anos, compartilhou sua experiência: “Sempre achei que isso não era tão importante, mas depois das orientações, percebi que cuidar da saúde é essencial, não só para mim, mas para todas as mulheres da minha família. Vou levar essa informação para casa”.

Nos últimos meses, o Hospital Regional do Tapajós realizou 2.122 consultas com ginecologistas e 550 exames de mamografia, além de 840 consultas com mastologistas.

A programação do Outubro Rosa no hospital prevês, também, outras ações como o “Dia D de Cuidado”, com serviços para as colaboradoras e usuárias da unidade.

O diretor-geral do hospital, Jefferson Barbosa, ressaltou a importância do engajamento das mulheres na busca por um acompanhamento regular da saúde.

“Ao promovermos ações como esta, incentivamos o cuidado com a saúde da mulher e reforçamos a importância de conscientizar a comunidade sobre a prevenção do câncer. O Outubro Rosa é um lembrete de que a prevenção é sempre o melhor caminho, e cada mulher deve cuidar de sua saúde com responsabilidade”, afirmou Jefferson.

Serviço:

O Hospital Regional do Tapajós, pertencente ao governo do Pará, e é gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade tem 153 leitos de internação e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) adulto, pediátrica e neonatal.

Texto de Sammya Ferreira

Fonte: agência Pará/Foto: Divulgação