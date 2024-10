Idodos acolhidos em abrigo estadual visitam exposição do Museu do Amanhã

Idosos acolhidos na Unidade de Longa Permanência ‘Lar da Providência’, em Belém, visitaram a exposição “Fruturos – Tempos Amazônicos”, uma iniciativa inédita de itinerância do “Museu do Amanhã”, nesta sexta-feira (18).

A iniciativa foi do Instituto Cultural Vale, com patrocínio via lei federal de Incentivo à Cultura. O passeio promoveu um momento de lazer entre os acolhidos e incentivou o resgate de atividades significativas para a rotina dos idosos.

Ivana Maria tem 64 anos e está há um ano e meio na unidade. Ela comenta que atividades externas são importantes para a vida dos idosos e contribuem no resgate do convívio social.

“Eu achei excelente. Você interage, se atualiza, se distrai e você aprende coisas que nem imaginava que existia. A exposição é um alerta para que nós possamos cuidar bem da nossa natureza, para que tenhamos um amanhã e um futuro melhor. Tudo muito interessante”.

A exposição, disponível no Museu do Estado, tem visitação gratuita e oferece uma experiência interativa, com atividades que convidam o visitante a sentir-se parte da floresta e reforçam importância de práticas econômicas sustentáveis.

Daniela Ferreira, terapeuta ocupacional e profissional do abrigo reforça que as atividades propostas incentivam a manutenção de uma rotina saudável, a promoção social e a valorização do idoso institucionalizado.

“Nós sempre os levamos a museus, pontos turísticos e lugares onde eles consiga fazer esse resgate, essa interação social e o lazer. A pessoa institucionalizada precisa ter a sua rotina mantida da mesma forma que existia antes de chegar no abrigo, então por isso a importância em garantir esses momentos. Estamos no mês do idoso, mês alusiva à pessoa idosa, e essas atividades tem sido ainda mais presentes, o que tem ajudado na redução de estresse e automaticamente na preservação da saúde dos acolhidos”, conta.

O governo do Estado atua em prol da garantia de direitos da população idosa do Pará oferecendo serviços e contribuindo com a efetivação de leis e serviços. Os abrigos estaduais de acolhimento voltados ao atendimento da população idosa em situação de vulnerabilidade são alguns dos exemplos. Por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), os abrigos Nosso Lar Socorro Gabriel e Lar da Providência acolhem idosos que, em sua maioria, são advindos de situação de abandono e (ou) violação de direitos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação