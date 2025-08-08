sexta-feira, agosto 8, 2025
Hytalo Santos perde conta após acusações de conteúdo para pedófilos

Perfil saiu do ar após repercussão de vídeo de denúncias do influenciador Felca

O influenciador Hytalo Santos teve sua conta desativada no Instagram nesta sexta-feira (8), após uma série de polêmicas e acusações. Ao tentar acessar seu perfil, que contava com milhões de seguidores, a mensagem exibida era “Infelizmente, esta página não está disponível”. Ainda não se sabe se o perfil foi removido pela plataforma ou desativado pelo próprio influenciador.

O caso ganha repercussão após Hytalo Santos se tornar alvo de investigações por suspeita de exploração infantil e receber fortes críticas do influenciador Felca em um vídeo viral.

Investigação por exploração infantil
Desde dezembro, Hytalo Santos é alvo de um inquérito do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) por suspeita de exploração de menores. O influenciador, que se autodenomina “pai” de jovens em situação de vulnerabilidade, é investigado por explorar adolescentes que vivem em sua casa.

A polêmica ganhou ainda mais força com a notícia da gravidez e do aborto espontâneo de Kamylinha, uma das “filhas adotivas” de Hytalo, que estava grávida do irmão do influenciador. O caso gerou críticas, que se intensificaram após a descoberta de que outras duas menores de idade sob sua custódia também estariam grávidas.

Acusações de pedofilia
Na quinta-feira (7), o influenciador Felca publicou um vídeo denunciando Hytalo Santos por supostamente produzir conteúdo inapropriado, que sexualiza crianças e adolescentes e atrai público pedófilo. Na gravação, Felca exibe imagens de crianças e jovens em ambientes com bebidas alcoólicas e em momentos de intimidade.

“É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. Mas a parada piora, e piora muito”, comentou Felca, que ressaltou que o principal problema está no público que consome esses materiais. “A problemática disso é que, dentro do público do Hytalo Santos (…) existem também homens adultos, e eles não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa”, concluiu.

