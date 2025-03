I Copa Amintas Pinheiro de Futsal movimenta o cenário esportivo

O futsal do Pará ganha um novo impulso com a realização da I Copa Amintas Pinheiro de Futsal, torneio que homenageia um dos grandes nomes da educação e do esporte belenense. O evento ocorrerá entre os dias 24 a 28 de março, nos Ginásios das Escolas Madre Celeste (unidade da Cidade Nova e Unidade Marambaia), reunindo equipes de futebol de salão e promovendo a integração entre os atletas, além de incentivar o desenvolvimento da modalidade.

Amintas Pinheiro foi um educador visionário e um entusiasta do esporte, cuja trajetória impactou inúmeras vidas. Seu legado, pautado na formação de jovens talentos e na disseminação de valores como disciplina e trabalho em equipe, é a inspiração para a realização da competição.

“O futsal sempre revelou grandes talentos no cenário esportivo nacional, e esta copa representa uma oportunidade para que novos atletas se destaquem. Queremos fortalecer a modalidade e proporcionar um evento de qualidade para os jogadores e o público”, afirma Professor Élcio Sousa, técnico do time ESMAC e um dos responsáveis pela organização do torneio.

O campeonato contará com partidas eliminatórias, semifinais e finais, além de uma cerimônia de premiação para os destaques da competição. O evento terá cobertura em tempo real pelas redes sociais e uma estrutura planejada para oferecer conforto e segurança aos atletas e torcedores.

A I Copa Amintas Pinheiro de Futsal promete marcar o calendário esportivo local, consolidando-se como um evento de referência na região. Cada jogo será uma homenagem ao compromisso de Amintas Pinheiro com a educação e o esporte.

Para a professora Nilse Pinheiro, presidente do Conselho Superior de Educação, a homenagem é o reconhecimento ao legado deixado pelo educador e seu marido. “Estamos muito honrados com essa homenagem prestada pela Federação Paraense de Futsal e temos certeza de que este evento vai se consolidar no calendário do esporte paraense. Desejo êxito a todas as equipes que estarão disputando”, declarou.

Na tarde desta segunda-feira, 24, se realizou a solenidade de abertura da I Copa Amintas Pinheiro de Futsal, no Ginásio da Esmac, na unidade Cidade Nova do grupo Madre Celeste.

Imagens: Divulgação