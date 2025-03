Testemunhas de Jeová anunciam Campanha de Convites em Belém

As Testemunhas de Jeová iniciarão uma campanha com um mês de duração para convidar moradores de Belém, para dois eventos especiais em abril. Na noite de sábado, 12 de abril, as Testemunhas de Jeová ao redor do mundo se reunirão para a Celebração anual da morte de Jesus Cristo. Nos anos anteriores, o evento atraiu mais de 20 milhões de pessoas no mundo todo.

“Todos os anos, milhões de Testemunhas de Jeová convidam outros para se juntarem a elas e relembrar a morte de Jesus Cristo”, disse Rogério Lourenço, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “O objetivo desta campanha é convidar o maior número de pessoas possível para este evento especial.”

A Celebração anual da Ceia do Senhor incluirá um discurso destacando a importância da morte de Jesus e como a humanidade pode se beneficiar desse sacrifício.

O evento tem uma hora de duração, a entrada é gratuita e aberta ao público.

Para mais informações sobre como as Testemunhas de Jeová realizam a Ceia do Senhor, acesse o convite online no site jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

Além disso, um discurso especial com o tema “É possível encontrar a verdade?” será realizado nos Salões do Reino locais no final de semana dos dias 5 e 6 de abril.

O discurso de 30 minutos baseado na Bíblia mostrará o que Jesus disse sobre a verdade e onde ela pode ser encontrada, apesar do aumento de desinformação nos dias atuais. A palestra será seguida pelo estudo de uma hora sobre um tópico bíblico com participação da assistência.

Para aprender mais sobre esses eventos especiais e como participar, visite o site jw.org.

Imagem: Divulgação