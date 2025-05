IA usa selfie para prever sobrevivência ao câncer, mostra estudo

Tecnologia foi criada por pesquisadores dos EUA e pode ajudar na tomada de decisões clínicas e planos de tratamentos

Gabriela Maraccinida CNN

Pesquisadores desenvolveram um algoritmo que usa a foto de uma pessoa para prever a idade biológica e a sobrevivência em pacientes com câncer. Os resultados da tecnologia, chamada FaceAge, foram publicados na quinta-feira (8) na revista The Lancet Digital Health.

Do ponto de vista dos pesquisadores, o trabalho demonstra que uma foto, como uma simples selfie, contém informações importantes que podem ajudar na tomada de decisões clínicas e planos de tratamentos para pacientes e médicos.

A idade biológica é aquela que reflete a condição funcional do corpo humano, e não necessariamente está alinhada à idade cronológica de uma pessoa. Por exemplo, um indivíduo sedentário, que é tabagista e bebe álcool pode ter uma idade biológica mais avançada, devido ao estilo de vida pouco saudável, do que sua idade em relação à data de nascimento.

Segundo o estudo, previsões do FaceAge que indicavam uma idade biológica mais avançada estavam associadas a piores resultados gerais de sobrevivência em vários tipos de câncer. Eles também descobriram que o algoritmo superou os médicos na previsão de expectativas de vida de curto prazo de pacientes que receberam radioterapia paliativa.

“Podemos usar inteligência artificial (IA) para estimar a idade biológica de uma pessoa a partir de fotos de rosto, e nosso estudo mostra que a informação pode ser clinicamente significativa”, disse o coautor sênior e correspondente do estudo Hugo Aerts, diretor do programa de Inteligência Artificial em Medicina (AIM) no Mass General Brigham, em comunicado.

Como a IA foi desenvolvida?

Os pesquisadores do Mass General Brigham, empresa de pesquisa hospitalar dos Estados Unidos, utilizaram tecnologias de aprendizado profundo e reconhecimento facial para treinar o FaceAge. A ferramenta foi treinada com 58.851 fotos de indivíduos supostamente saudáveis ​​de conjuntos de dados públicos.

A equipe testou o algoritmo em uma coorte de 6.196 pacientes com câncer de dois centros, usando fotografias tiradas rotineiramente no início do tratamento de radioterapia.

Os resultados mostraram que pacientes com câncer aparentam ser significativamente mais velhos do que aqueles sem câncer, e sua FaceAge, em média, era cerca de cinco anos mais velha do que sua idade cronológica.

Entre os pacientes com câncer, uma FaceAge mais avançada foi associada a piores desfechos de sobrevivência, especialmente em indivíduos que aparentavam ter mais de 85 anos, mesmo após ajustes para idade cronológica, sexo e tipo de câncer.

Próximos passos

Mais pesquisas são necessárias antes que esta tecnologia possa ser considerada para uso em um ambiente clínico real. A equipe está testando o algoritmo para prever doenças, estado geral de saúde e expectativa de vida.

Estudos de acompanhamento incluem a expansão deste trabalho para diferentes hospitais, a análise de pacientes em diferentes estágios do câncer, o acompanhamento das estimativas do FaceAge ao longo do tempo e o teste de sua precisão em conjuntos de dados de cirurgia plástica e maquiagem.

“Isso abre as portas para um novo campo de descoberta de biomarcadores a partir de fotografias, e seu potencial vai muito além do tratamento do câncer ou da previsão da idade”, afirma o coautor sênior do estudo Ray Mak, membro do corpo docente do programa AIM no Mass General Brigham, em comunicado.

“À medida que cada vez mais consideramos diferentes doenças crônicas como doenças do envelhecimento, torna-se ainda mais importante conseguir prever com precisão a trajetória de envelhecimento de um indivíduo. Espero que possamos, em última análise, usar essa tecnologia como um sistema de detecção precoce em diversas aplicações, em uma estrutura regulatória e ética sólida, para ajudar a salvar vidas”, completa.

d3sign/GettyImages