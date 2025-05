Belém inicia projeto para cuidar da saúde bucal de 10 mil crianças

Ações de prevenção, cuidados e educação vão beneficiar mais de 10 mil crianças em 246 escolas da rede municipal

A Prefeitura de Belém, por meio das secretarias municipais de Saúde (Sesma) e Educação (Semec), deu início nesta sexta-feira (09) ao projeto “Rumo ao Molar dos 100 Anos”, uma iniciativa de educação e prevenção em saúde bucal voltada a crianças da rede municipal de ensino. O lançamento ocorreu no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEMO) e contou com a participação de alunos do 3º ano da Escola Municipal Amância Pantoja, localizada no bairro de Fátima, com idades entre 8 e 9 anos.

O projeto é uma parceria da Associação Brasileira de Odontopediatria (ABOPED) com a Colgate, e conta com o apoio da Prefeitura de Belém e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Uma ação educativa marcou a abertura e início de uma jornada de dois anos de atividades que vão beneficiar mais de 10 mil crianças em 246 escolas municipais de Belém.

“Molar dos 100 Anos”

O nome do projeto faz referência aos primeiros molares permanentes, dentes que surgem na boca das crianças entre os 6 e 7 anos, sem que haja perda de nenhum dente de leite. Por esse motivo, muitas famílias não sabem que eles já são permanentes e extremamente importantes para o desenvolvimento adequado da mordida e da saúde bucal ao longo da vida.

A proposta do projeto é garantir que esses dentes – e todos os outros – possam durar por toda a vida, por meio de cuidados resultantes da prevenção e da conscientização sobre a importância da higiene bucal desde a infância.

Educação, prevenção e acompanhamento

A abertura do projeto foi marcada por atividades lúdicas e educativas, escovação supervisionada e a distribuição de kits de higiene bucal. A ação também teve caráter simbólico e experimental, simulando como serão as atividades permanentes a serem realizadas nas escolas ao longo do projeto.

A equipe envolvida no “Rumo ao Molar dos 100 Anos” é composta por avaliadores clínicos, responsáveis por realizar os exames iniciais e o acompanhamento das crianças; educadores, que conduzem as atividades educativas e orientam sobre a escovação correta; pessoal de apoio, que organiza e dá suporte às ações; e anotadores, encarregados de registrar e atualizar os dados clínicos dos participantes por meio de um aplicativo.

As crianças participantes receberão instruções sobre escovação, materiais educativos adequados à faixa etária, além de escovas e cremes dentais fluoretados.

Segundo a presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria no Pará, Gyselle Oliveira, as crianças foram selecionadas a partir de um cronograma elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e a coordenação de saúde bucal do município. “Após um levantamento clínico inicial, cada criança será acompanhada conforme sua necessidade de tratamento. Algumas terão retornos mais frequentes, enquanto outras, com menor risco, serão acompanhadas em intervalos maiores”, explicou.

Legado de saúde

Durante a ação, dona de casa Márcia Araújo, mãe da estudante Raylla, falou comentou a importância do projeto. “As nossas crianças, hoje em dia, estão muito difíceis, principalmente aquelas que são atípicas, como a minha filha. Ela tem uma imensa dificuldade para tomar banho e escovar os dentes. Uma ação como essa é muito benéfica. Eles aprendem que cuidar da saúde faz bem e que isso evita problemas no futuro. Só tenho a agradecer”, declarou emocionada.

O secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina, que esteve no lançamento do projeto, ressaltou que o impacto da iniciativa será duradouro. “Trata-se de uma ação de grande alcance, que integra saúde e educação com o objetivo de transformar a vida das nossas crianças. Ao incentivar hábitos saudáveis desde a infância, estamos construindo um legado importante para o futuro da nossa população”, destacou.



Texto: Tamiris Amorim

Foto: Ascom Sesma