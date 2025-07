Literatura – Um tempo da minha vida

O título deste escrito, sugerido pela tradução literal de parte de “(I’ve Had) The Time of My Life”, título da canção ganhadora do Oscar de 1987, do filme “Dirty Dancing”, composta por Franke Previte, John DeNicola e Donald Markowitz, e interpretada por Bill Medley e Jennifer Warnes, no filme “Dirty Dancing”, estrelado por Jennifer Gray e Patrick Swayze, tem algo comovente com o tempo da minha vida, remetendo-me ao passado, de um tempo belo e inesquecível, de doces e festivas recordações que embalam e embalarão minha vida em seu transcurso. Saudade, quanta saudade!

Consigo ainda, não sei até quando, reconstituir a cena de um aniversário de 7 ou 8 anos de meu filho Hermom. A casa arrumada. Mesa com singelas guloseimas de um aniversário de periferia, para uma garotada entusiasmada, em pleno mês de maio do ano que deve ter sido 1988 ou 1989. Após a execução do tradicional “Parabéns pra você” veio a distribuição de brindes (balões, provável e unicamente isto).

Uma caixa de som fora colocada na garagem e ligado o rádio. A certa altura, a dita música começou a ser executada, quando então um coro eventual de meninos liderado por meu filho passou a acompanhá-la, como se tivessem ensaiado.

Poxa vida, que coisa deslumbrante! Minha então mulher deve ter tido a mesma sensação de felicidade, pois mostrando um largo sorriso, piscou para mim e eu me deliciei com a cena que ficaria gravada no museu da terra do coração, emergindo de vez em quando, principalmente quando volto a ouvir essa canção.

Texto: Roberto Pimentel

*O autor é advogado, delegado de Polícia aposentado, radialista e escritor. Escreve toda quinta-feira neste espaço de A PROVÍNCIA DO PARÁ