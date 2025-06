II Arraiá da Alegria agita população portelense de Portel, no Marajó

Portel entra no clima de festa com a realização do II Arraiá da Alegria, promovido pela Prefeitura Municipal nos dias 14 e 15 de junho. O evento acontecerá no calçadão da Praia do Arucará, um dos pontos turísticos mais queridos da cidade, que será transformado em um grande arraial repleto de cores, música e celebração. A proposta é valorizar a cultura popular com uma programação especial que envolve toda a comunidade em duas noites de animação e tradição.

Entre as atrações confirmadas estão o tradicional concurso de carimbó, com a participação de grupos locais que mantêm viva essa expressão artística amazônica, além das apresentações das quadrilhas juninas, que prometem encantar o público com seus figurinos vibrantes, coreografias criativas e o espírito festivo que toma conta dessa época do ano. Também haverá muito forró e animação garantida para todas as idades, em um ambiente preparado para receber famílias inteiras.

Mais do que um evento, o Arraiá da Alegria representa um momento de encontro e valorização das raízes culturais de Portel. A iniciativa da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Educação, destaca o compromisso da gestão com a promoção da arte popular, o fortalecimento da identidade local e o incentivo aos artistas da cidade. A estrutura do evento conta ainda com apoio institucional e organização voltada para o bem-estar de todos os participantes.

A cidade convida a população a vestir o traje caipira, reunir os amigos e a família e participar dessa grande celebração. O II Arraiá da Alegria chega para aquecer os corações e mostrar, mais uma vez, a força da cultura portelense, com muita dança, música e união.

Por Guilherme Braga/Fotos: Ascom/PMP