Dia do Maratonista celebra superação e convida iniciantes a se movimentarem

Comemorado nesta quarta-feira (7), o Dia do Maratonista homenageia os atletas que encaram uma das provas mais desafiadoras do atletismo: a maratona. A data faz referência à primeira edição da Maratona Olímpica da Era Moderna, realizada em 1896, nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia evento que marcou para sempre a história do esporte.

A maratona tem origem inspirada em um feito lendário da Grécia Antiga: a história do soldado Filípides, que teria corrido aproximadamente 40 km de Maratona até Atenas para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Após cumprir sua missão, ele teria morrido de exaustão. A narrativa mitológica deu origem à distância simbólica das maratonas modernas: 42,195 km.

A superação como marca do maratonista

Participar de uma maratona é, para muitos, mais do que uma competição: é um desafio pessoal. Não importa o ritmo, o tempo ou a colocação. O principal objetivo é cruzar a linha de chegada. Por isso, a data também representa valores como resiliência, disciplina, preparação física e mental.

“O maratonista é alguém que aprendeu a lidar com a dor, com o cansaço e com os próprios limites. É uma metáfora da vida”, resume a treinadora Denise Santos, que atua há mais de 15 anos com corredores amadores.

Quer começar a correr? Veja dicas para iniciantes

O Dia do Maratonista também serve como incentivo para quem deseja começar a correr e, quem sabe, um dia, participar de uma prova de longa distância. Especialistas recomendam que iniciantes comecem de forma gradual, com foco na construção de resistência e na prevenção de lesões.

Confira algumas orientações básicas:

Avaliação médica: Antes de iniciar qualquer atividade física, é importante passar por uma consulta com um profissional da saúde.

Comece devagar: Caminhadas rápidas podem ser um bom início. Aos poucos, introduza trechos de corrida leve.

Tenha um tênis adequado: Um bom calçado ajuda a evitar dores e lesões.

Siga um plano de treino: Existem planilhas específicas para iniciantes, que ajudam a progredir com segurança.

Alimentação e hidratação: Uma dieta equilibrada e a ingestão de líquidos são fundamentais para o desempenho.

Respeite o corpo: O descanso também é parte essencial do treinamento.

Corridas populares ganham espaço no Brasil

Nos últimos anos, as corridas de rua têm conquistado cada vez mais adeptos no país. Além de maratonas tradicionais, como as de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, há provas com percursos menores, como meias-maratonas (21 km), 10 km e 5 km, que funcionam como etapas para quem está começando.

O aumento da popularidade do esporte também impulsiona ações de inclusão, como corridas voltadas a pessoas com deficiência, idosos ou projetos sociais em comunidades.

Mais do que esporte, um estilo de vida

Para muitos brasileiros, correr tornou-se uma forma de cuidar do corpo, da mente e até de socializar. Ao comemorar o Dia do Maratonista, celebra-se não só o atleta de elite, mas qualquer pessoa que lace os tênis, saia para correr e transforme a constância em conquista.

Imagem: Reprodução