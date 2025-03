Inscrições abertas para educadores no Centro de Inovação da Educação Básica

Professores podem se inscrever no Banco de Talentos da Secretaria até 30 de março, conforme o edital.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) deu início ao cadastro de profissionais de nível superior do quadro do magistério, especificamente professores com Licenciatura Plena, que tenham interesse em atuar como docentes ou especialistas em educação no Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb).

O objetivo do Banco de Talentos é mapear e cadastrar professores especialistas em todas as áreas do conhecimento dos componentes curriculares, bem como especialistas em educação, que possuam interesse e perfil para desenvolver atividades pedagógicas, administrativas e de gestão no Ciseb.

Os profissionais selecionados serão distribuídos em diversas funções e atividades, de acordo com a demanda, levando em conta sua formação, experiências e competências. O Banco de Talentos possibilitará a mobilização de educadores para colaborar no desenvolvimento de metodologias inovadoras, no uso de tecnologias educacionais e na implementação de práticas que atendam às necessidades da aprendizagem contemporânea.

Ao integrar o Banco de Talentos, os profissionais terão a oportunidade de contribuir para a transformação da educação, participando de projetos focados em inovação, sustentabilidade e recomposição das aprendizagens, fortalecendo o ensino público no estado do Pará.

Critérios de participação no Banco de Talentos:

1. Ser servidor ativo da da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc);

2. Estar no exercício do cargo de PROFESSOR ou ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO;

3. Ter disponibilidade de trabalho presencial em Belém, Marabá, Santarém ou Breves, cumprindo jornada de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Os turnos (matutino, vespertino ou noturno) serão definidos conforme necessidade da administração;

4. Não estar respondendo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou ter sofrido penalidade administrativa nos últimos cinco anos;

5. Ter conhecimento e experiência em metodologias inovadoras de ensino, tecnologias educacionais e práticas pedagógicas compatíveis com as diretrizes do Ciseb e da RIEH;

6. Demonstrar habilidades para o trabalho colaborativo, resolução de problemas e atuação em ambientes inovadores;

7. Estar apto a participar de capacitações e formações continuadas, conforme necessário para o desempenho das funções.

Inscrições – As inscrições para integrar o Banco de Talentos seguem abertas até o dia 30 de março, às 23h59, e devem ser feitas por meio do link.

Para mais informações sobre o Banco de Talentos, os educadores podem acessar o edital na íntegra aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do endereço eletrônico ciseb@escola.seduc.pa.gov.br.

Foto: Eliseu Dias / Ascom Seduc