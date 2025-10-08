quarta-feira, outubro 8, 2025
Teto de restaurante desaba em São Paulo após explosão de gás

São Paulo Na tarde desta quarta-feira (8), o teto do restaurante Jamile, localizado no bairro Bela Vista, no centro da capital paulista, desabou após uma explosão causada por vazamento de gás, segundo o Corpo de Bombeiros.

A estrutura cedeu entre 12h25 e 12h30, enquanto cerca de 20 pessoas estavam no interior do estabelecimento. Parte do teto despencou sobre os ocupantes do local.

Equipes de resgate dos Bombeiros foram acionadas imediatamente. Os primeiros relatos indicam que uma pessoa veio a óbito no local e outras cinco ficaram feridas.  Pessoas soterradas foram retiradas sob os escombros e encaminhadas a unidades de saúde próximas.

Embora a hipótese inicial envolvesse vazamento de gás, o Corpo de Bombeiros posteriormente descartou que tenha ocorrido explosão prévia afirmaram que o teto “simplesmente desabou”, e a causa exata do incidente está sendo investigada.

O restaurante Jamile, cuja direção do cardápio é assinada pelo chef Henrique Fogaça, divulgou nota de lamento. Destaca‐se que Fogaça não é sócio do estabelecimento, atuando apenas no campo gastronômico.

As investigações agora buscam identificar causas estruturais, falhas de manutenção, registros de vistoria e eventuais responsabilidades técnicas.

Imagem: Reprodução

