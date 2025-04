Instituto Equatorial e CIEDS realizam Encontro de Conexão Energia Feminina

Projeto concluiu fase de formação e agora segue para incubação de 60 iniciativas empreendedoras.



No último sábado, 29, o Instituto Equatorial, em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), realizou o Encontro de Conexão Energia Feminina, no auditório da Equatorial, em Belém. A ação marcou a conclusão da fase de formação do projeto Energia Feminina, com palestras sobre liderança e negócios, integração entre as participantes e entrega de certificados de conclusão da trilha formativa do projeto.

A iniciativa promovida pelo Instituto Equatorial, do qual a Equatorial Energia Pará faz parte, beneficia mulheres empreendedoras de Belém e regiões ribeirinhas. O Energia Feminina busca promover a inclusão produtiva e a geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitação, suporte e oportunidades para que possam desenvolver e fortalecer seus negócios.

Na primeira fase, janeiro a março, o programa contou com parcerias estratégicas com a Secretaria de Estado da Mulher (SEMU) e o Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB), para a capacitação de 180 empreendedoras. O Instituto Equatorial, acredita que o empreendedorismo vai além da geração de renda, sendo uma poderosa ferramenta de inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável.

“Sou da ilha de Cotijuba. É muito gratificante ter participado do Energia Feminina porque o projeto me ajudou muito no empreendedorismo e me fez conhecer pessoas com outras experiências. O Cieds e a Equatorial foram fundamentais para essa conquista”, destaca Mariléia Barbosa, uma das empreendedoras certificados pela ação.

Com seis meses de duração, o Energia Feminina, segue para a fase de incubação com a seleção de 60 negócios que terão acesso a suporte, mentoria e capital semente de R$2.500,00. A segunda etapa finaliza no mês de junho, com a realização da Feira de Negócios.

“O projeto Energia Feminina tem sido um verdadeiro motor de transformação para as mulheres em Belém, fortalecendo seus negócios e impulsionando novas trajetórias empreendedoras. Nosso compromisso é capacitar essas mulheres, conectá-las a redes de apoio e oferecer os recursos necessários para que, não apenas iniciem, mas também cresçam e consolidem seus negócios, gerando impacto social e econômico em suas comunidades”, destacou Janaina Ali, coordenadora do Instituto Equatorial.