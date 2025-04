Recém-nascido é encontrado no Lixo no RJ, gari que encontrou o bebe pretende adotar

Enquanto trabalhava na coleta de lixo Samuel da Silva Santos ao pegar uma caixa para descartar, percebeu a presença de algo se mexendo no chão, a princípio deduziu que se tratava de uma boneca, mas logo a criança começou a chorar, para a surpresa de Samuel se tratava de uma menina recém-nascida. “peguei uma caixa e joguei para dentro do caminhão, e quando voltei, vi um negócio no chão, e achei até que fosse uma boneca, aí, quando eu peguei na mão, vi que era uma nenemzinha, então paramos o serviço”, relatou Samuel.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (1°) na zona norte do Rio, na Rua Ouro Preto entre os bairros Quintino e Cascadura, na Zona Norte do Rio enquanto Samuel trabalhava de Gari pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), logo que encontrou a criança em meio ao lixo, ele e os colegas de trabalho acionaram as autoridades. O caso foi registrado na 40° DP em Honório Gurgel e foi encaminhado para a 29° DP Madureira.

Ao visitar a recém nascida que está no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro em Madureira, Samuel revelou que pretende adotar a bebe, o conselho tutelar da região e a vara da infância elogiaram a iniciativa do Gari. A menina está com quadro de saúde estável, e recebendo os cuidados da equipe médica.

O conselho tutelar da região elogiou a atitude de Samuel em se interessar por adotar a recém-nascida, o vídeo do caso circula nas redes sociais e comove os internautas.

Por: Thays Garcia