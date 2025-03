Atleta paraense conquista ouro na competição organizada FBDF

A paraense Dayse Silva, em dupla com a mineira Jacque Costa, conquistou a medalha de ouro.

A atleta Dayse Silva, representando o Pará com o apoio da Seel, alcançou o ouro na Taça Brasília de Boliche. A Taça Brasília, etapa do circuito nacional de boliche, reuniu 54 atletas de 8 estados em duplas masculinas e femininas, entre 14 e 16 de março, sob organização da FBDF.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, celebrou a conquista nacional da atleta paraense, destacando o trabalho do governo estadual no fomento ao esporte, que vem alcançando importantes resultados.



“Uma conquista que nos enche de orgulho e que mostra o trabalho do Governo do Pará, em prol do desenvolvimento e fomento do esporte estadual, que está alcançando grandes feitos nacionais e internacionais”.

A atleta paraense Dayse Silva, destacou a conquista. “Estou muito feliz por trazer ao meu estado mais uma medalha de ouro. A Taça Brasília é muito importante para a gente, porque sempre tem presença de autoridades, do pessoal do esporte, do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico, então é uma taça que tem um brilho diferente. Quero agradecer ao Governo do Pará e à Seel, por todo o apoio”, disse a atleta.

Em abril, no Rio de Janeiro, a paraense disputará o Campeonato Brasileiro de Times, contando com o apoio da Seel do Pará.

Foto Reprodução: Redes Sociais