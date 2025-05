Janja é nomeada enviada especial para temas femininos na COP30, em Belém

A primeira-dama Janja da Silva foi oficialmente nomeada como enviada especial para temas relacionados às mulheres na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será sediada em Belém (PA), em novembro de 2025.

O anúncio foi feito pela organização da COP30, que divulgou a lista de 20 enviados especiais com a missão de engajar diferentes setores da sociedade nas discussões climáticas. Janja terá papel central na articulação de pautas que envolvem gênero e justiça climática, promovendo o protagonismo feminino no debate sobre o futuro do planeta.

A COP30 é considerada o maior evento global sobre o clima e deve reunir líderes de quase 200 países, além de cientistas, ativistas, empresas e representantes de comunidades tradicionais. A presença da primeira-dama reforça o compromisso do Brasil com uma agenda ambiental que também valoriza a inclusão e a equidade.

Mais detalhes sobre a programação da conferência devem ser divulgados ao longo dos próximos meses.

Imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica / Estadão