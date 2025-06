Javier Bardem disse não a Steven Spielberg para fazer este filme espanhol que é uma joia: “Me custava dar o salto”

O ator elogia enormemente o diretor americano, mas preferiu tomar outro caminho nesta ocasião.

Reprodução Adoro Cinema – Giovanni Rodrigues

Trabalhar com Steven Spielberg pode ser a máxima aspiração de qualquer ator ou atriz atualmente em atividade. O diretor é um absoluto mestre da sétima arte e muitas gerações cresceram e se apaixonaram pelo cinema graças a filmes como E.T. – O Extraterrestre ou Indiana Jones. Javier Bardem, do outro lado do oceano, é o primeiro a garantir que continua se emocionando com E.T. como se fosse uma criança. “Não há dia em que escute a música de E.T. ou veja o final e não comece a chorar. Isso me marcou muitíssimo”, diz em Historia de nuestro cine.

Mas por mais que admire Spielberg, Bardem preferiu rejeitar a proposta do diretor de aparecer em Minority Report em favor de um filme espanhol que se tornou uma joia de sua indústria, Segunda-Feira ao Sol. O ator teve suas razões e falou sobre elas em várias ocasiões. Sempre com o mais absoluto respeito a Spielberg.

Em uma aula magna que aconteceu no Festival de Cinema de Toronto em 2017, como reporta o The Hollywood Reporter, o ator contou que, entre outras razões, preferiu rejeitar Spielberg porque não se encontrava preparado para filmar em inglês naquele momento.

Agora posso, porque interpretei esses papéis. Mas naquela época, me custava dar o salto para uma atuação em um idioma estrangeiro. Meu inglês é melhor agora. Embora não acreditem, está melhor.

Bardem acabou protagonizando Segunda-Feira ao Sol, de Fernando León de Aranoa, uma comovente história sobre dois galegos desempregados após a reconversão industrial de Vigo. O filme ganhou o Goya de Melhor Filme, entre muitos outros reconhecimentos, e ficou como um dos melhores títulos do cinema espanhol. Ou seja, não lhe foi tão mal.

Felizmente, Spielberg não é um diretor rancoroso. Entendeu as condições do ator e guardou seu nome para possíveis projetos. “É uma pessoa que vê absolutamente tudo. Sempre que coincido com ele, ele viu tudo. É um verdadeiro louco do cinema mundial. E depois, pessoalmente, é uma pessoa muito carinhosa, muito amigável”, explicou Bardem em uma edição do programa Historia de Nuestro Cine.

É uma pessoa que sempre me demonstrou ser muito carinhoso e muito respeitoso com as decisões, porque alguém diria: ‘caramba, dizer não a Spielberg… ele poderia dizer ‘mas quem esse cara pensa que é?’. E não, ele continua te ligando e continua perguntando e conta com você.

Precisamente agora estão colaborando em uma adaptação televisiva de O Cabo do Medo. Em novembro de 2024 foi anunciado que Javier Bardem iria protagonizar este novo projeto que tem Spielberg e Martin Scorsese como produtores.