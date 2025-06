“Eu queria algo original”: Ryan Coogler revela se Pecadores vai ganhar sequência

Estrelado por Michael B. Jordan e dirigido por Ryan Coogler, Pecadores é um dos maiores sucessos de 2025.

Pecadores é um dos filmes mais aclamados do ano, novo filme estrelado por Michael B. Jordan que se tornou um sucesso de crítica e bilheteria. Ryan Coogler, diretor de Creed: Nascido Para Lutar e Pantera Negra, criou seu universo de vampiros muito particular e original, mas podemos ter uma continuação da história nas telonas?

Em entrevista à Ebony, Ryan Coogler revelou que “nunca pensou” em sequência de Pecadores. “Já faz algum tempo que estou envolvido em fazer filmes de franquia, então queria me afastar disso. Estava ansioso para trabalhar em um filme que fosse original e pessoal para mim e tivesse o desejo de entregar algo original e único ao público“.

O diretor queria que Pecadores fosse uma experiência única para o público:

Eu queria que o filme parecesse uma refeição completa: aperitivos, entradas, pratos principais e sobremesas, eu queria tudo ali. Eu queria que fosse algo holístico e completo. Foi assim que me perguntaram sobre o filme. Essa sempre foi a minha intenção

Desta forma, Ryan Coogler deixou claro que nunca planejou uma continuação de Pecadores, mas com o sucesso do filme é possível que a Warner Bros. Pictures queira um novo filme, então teremos que esperar pelas cenas dos próximos capítulos.

Em Pecadores, os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem (interpretados por Michael B. Jordan) voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder (e sangue), eles terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror.