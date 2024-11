Joe Biden não sobe rampa para cumprimentar Lula no G20

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou na manhã desta segunda-feira (18) ao Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro para cumprimentar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antes do início da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). Porém, destoando das demais autoridades, Biden não usou a rampa de acesso para cumprimentar Lula e optou por um caminho alternativo.

As autoridades precisavam subir uma rampa para serem recebidos por Lula e pela primeira-dama, Rosângela da Silva.

Biden chegou ao local após a entrada do presidente da China, Xi Jinping. Porém, o norte-americano não fez o caminho de costume e virou à direita, lugar em que a imprensa não tinha acesso à imagem.

Em seguida, a transmissão foi cortada. Nas imagens, apareceram apenas Lula, Janja e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, à espera de Biden.

O norte-americano chegou minutos depois por uma porta lateral e cumprimentou o petista.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Vídeo das Redes Sociais