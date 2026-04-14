Um clássico de volta ao telão: Betty Blue estreia versão remasterizada no Líbero Luxardo

Quase 40 anos após o lançamento, o aclamado drama erótico francês retorna com imagem e som impecáveis para emocionar o público de Belém.
O cinema mais charmoso de Belém renova sua grade a partir desta quinta-feira (16) com uma seleção de peso para os amantes da sétima arte. O grande destaque é o relançamento de “Betty Blue”, clássico francês que retorna às telas em versão remasterizada, mas a programação também garante espaço para produções contemporâneas premiadas em Veneza e Cannes.
Confira os detalhes das estreias:
Betty Blue: 40 anos de um ícone cult
Ícone do cinema erótico e dramático dos anos 80, o longa dirigido por Jean-Jacques Beineix volta ao telão para celebrar quatro décadas de história. Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, o filme narra a paixão avassaladora entre o aspirante a escritor Zorg e a impulsiva Betty (vivida por Béatrice Dalle). O que começa como um romance solar no sul da França se transforma em uma jornada visceral sobre obsessão, entrega e os limites da sanidade.
- Sessão de estreia: Quinta-feira (16), às 19h40.
Dobradinha de Ouro: Veneza e Cannes em Belém
Além do clássico francês, o Líbero Luxardo apresenta dois títulos que foram destaques absolutos nos principais festivais do mundo em 2025:
- “Pai Mãe Irmã Irmão”: O novo trabalho do mestre Jim Jarmusch chega com o prestígio de ter vencido o Leão de Ouro em Veneza. Dividido em três capítulos (EUA, Irlanda e França), o longa explora com melancolia e humor as relações familiares. O elenco é estelar: Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling e Tom Waits.
- “O Olhar Misterioso do Flamingo”: Vencedor do prêmio Un Certain Regard em Cannes, este drama chileno se passa em uma cidade mineradora em 1982. A trama acompanha a pequena Lidia em meio a um boato sombrio: uma doença mortal que supostamente seria transmitida pelo olhar entre dois homens. Uma obra potente sobre preconceito e resistência no deserto chileno.
Confira a programação:
16/04 (Quinta-feira)
15h30: PAI MÃE IRMÃ IRMÃO
17h35: O OLHAR MISTERIOSO DO FLAMINGO
19h40: BETTY BLUE
17/04 (Sexta-feira)
15h30: BETTY BLUE
17h45: PAI MÃE IRMÃ IRMÃO
19h50: O OLHAR MISTERIOSO DO FLAMINGO
18/04 (Sábado)
15h30: O OLHAR MISTERIOSO DO FLAMINGO
17h35: PAI MÃE IRMÃ IRMÃO
19h40: BETTY BLUE
19/04 (Domingo)
15h30: PAI MÃE IRMÃ IRMÃO
17h35: O OLHAR MISTERIOSO DO FLAMINGO
19h40: BETTY BLUE
20/04 (Segunda-feira)
15h10: BETTY BLUE
17h25: PAI MÃE IRMÃ IRMÃO
19h30: PROJETO JANELAS
21/04 (Terça-feira)
15h30: O OLHAR MISTERIOSO DO FLAMINGO
17h35: BETTY BLUE
19h50: PAI MÃE IRMÃ IRMÃO
22/04 (Quarta-feira)
15h30: PAI MÃE IRMÃ IRMÃO
17h35: O OLHAR MISTERIOSO DO FLAMINGO
19h40: BETTY BLUE
Serviço:
- Cine Líbero Luxardo
- Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém
- Inteira: R$ 12 | Meia: R$ 6
- Pagamento apenas em dinheiro
- Bilheteria aberta uma hora antes das sessões
- Lotação: 98 lugares
- Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição