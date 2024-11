Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo aprimora trabalho dos controladores de acesso

Para maior rapidez no controle de acesso e nas vistorias de todo o terreno, visando a segurança de pacientes, acompanhantes, familiares e profissionais, o Pronto-Socorro Dr.Roberto Macedo (PSRM) conta agora com diciclo, ferramenta de trabalho que vai agilizar as atividades dos 29 controladores de acesso da unidade de saúde, proporcionando maior segurança a todos que transitam pela dependências do hospital.

De acordo com o supervisor do serviço de portaria, Lázaro Martins, o diciclo facilitará o deslocamento da equipe de controladores de acesso, por se tratar de uma área grande para ser vistoriada facilitando, dessa forma, as rondas de segurança que são feitas três vezes ao dia no PS estadual. “O equipamento elétrico será um excelente suporte ao trabalho dos controladores de acesso. Ele diminuirá as distâncias, pois o hospital é muito grande. Além disso, com a agilidade no deslocamento, o controle de acesso e a segurança no hospital será melhor monitorada pela equipe”, diz o supervisor.

Conforme o controlador de acesso, Gilberto Teixeira da Silva, a aquisição do ferramenta de trabalho representa um grande avanço para a equipe, da qual faz parte, já que, partir de agora, as rondas nas dependências do PS, não serão mais feitas a pé, e isso agilizará o processo de vistoria de toda a área, com quase 30 mil metros de extensão. “Em nome de todos os controladores de acesso do Pronto-Socorro, quero expressar a nossa gratidão por essa melhoria no nosso serviço. O diciclo agilizará consideravelmente as nossas atividades”, ressalta o profissional.

Com área estruturada para desenvolver atendimentos de urgência e emergência para demandas espontâneas, durante 24 horas, o Pronto-Socorro Dr.Roberto Macedo recebe cerca de 600 pessoas por dia, com intensa movimentação de pacientes, acompanhantes e familiares durante dia e noite. Por isso, a segurança de todos que procuram atendimento ou trabalham no hospital é levada a sério pela gestão, sendo necessário monitoramento de toda a área onde a unidade de saúde se encontra, para evitar ocorrências que possam colocar a segurança das pessoas em risco.

Para o diretor-Geral do PSRM, Carlos Vinícius Ribeiro Quadros, “o equipamento elétrico biarticulado vai fazer toda a diferença no controle de acesso e segurança do hospital. Como o PSRM tem grandes dimensões, com 28 mil metros só de área construída, o carrinho vai facilitar o trabalho de controle de pessoas andando por dentro do hospital, sendo um suporte a mais nas vistorias, e isso impactará positivamente na segurança de todos que transitam pelas dependências do PSRM”, destaca o gestor.

Serviço: Pertencente à rede de hospitais do Governo do Pará, o Pronto-Socorro Dr.Roberto Macedo funciona em regime de plantão 24h. A unidade de saúde localizada na Avenida Augusto Montenegro, s/n, no bairro Parque Verde- é administrada pelo Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa)

Texto de Joelza Silva

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará