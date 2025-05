Jogos Vorazes: Qual é a conexão entre Katniss Everdeen e Lucy Gray Baird?

Baseada nas obras de Suzanne Collins, a franquia chegará ao seu sexto filme nos cinemas.

As franquias distópicas para jovens adultos tiveram seu auge entre 2010 e 2017, mas Jogos Vorazes, baseado nos livros de Suzanne Collins, provou que é atemporal, especialmente quando o assunto é adaptação para o cinema.

A saga, que começou em 2012 com Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nos papéis principais, conquistou uma legião de fãs (muitos nem conheciam os livros na época!). Agora, mais de uma década depois, a franquia ainda está em seu auge com o lançamento de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (que explora o passado do presidente Snow) e o aguardado Amanhecer na Colheita.

O universo de teorias

Como toda boa saga literária, Jogos Vorazes virou um prato cheio para teorias malucas. Afinal, Katniss era nossa única narradora nos livros originais, então tudo o que sabíamos sobre Panem vinha da perspectiva dela.

Mas as prequelas mudaram o jogo. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, focado no jovem Coriolanus Snow (Tom Blyth) e o futuro Amanhecer na Colheita (que terá Haymitch Abernathy como protagonista) revelam segredos que nem a própria Katniss conhecia.

E, claro, os fãs piraram com as possibilidades: Será que Lucy Gray é ancestral de Katniss? A mãe da presidente Coin tem ligação com o Covey? O que realmente aconteceu com Burdock Everdeen, o pai de Katniss?

Alguma teorias, quase, explicadas: Qual é a conexão entre Katniss Everdeen e Lucy Gray Baird?

Quem lembra de The Hanging Tree, ou, o canto da árvore-forca, aquela música sombria que virou o hino da rebelião? Pois é, em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, descobrimos que Lucy Gray Baird foi quem compôs a canção!

Snow tentou apagar Lucy Gray da história, mas a música sobreviveu e foi parar no ouvido de Katniss, que a aprendeu com o pai, Burdock Everdeen. Isso sugere uma conexão secreta entre as famílias Baird e Everdeen e os fãs estão convencidos de que há um parentesco distante entre as duas. No livro A Esperança, Katniss até revela que sua mãe proibia ela de cantar The Hanging Tree por medo da Capital. Agora faz todo sentido: a música era um símbolo de resistência desde os tempos de Lucy Gray!

Agora resta aguardar para entender como Amanhecer na Colheita irá adaptar a relação de Burdock com os membros do Covey, já que no livro sugere que ele tinha laços com a banda, especificamente com Lenore Dove Baird, apresentada como prima distante dele, uma personagem que possui uma devoção importante a Lucy Gray. No entanto, ainda não foi confirmado se eles são primos de sangue ou não. Mas um fato é certo: os Baird e Everdeen estão mais conectados do que aparentam.

Enquanto A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes já está no Prime Video, os filmes originais de Jogos Vorazes estão na Netflix e Prime Video. Já Amanhecer na Colheita está previsto para 2026 .