Na Netflix: Um dos melhores filmes de terror do ano passado que você provavelmente nunca ouviu falar

Um deleite do gênero sobre o qual se fala muito pouco.

Reprodução Adoro Cinema – Evelyn Souza

Com os três filmes Rua do Medo, que são vagamente baseados nos romances jovens adultos de mesmo nome de R. L. Stine, a diretora Leigh Janiak acertou em cheio em 2021. Os slashers adolescentes da Netflix são todos sobre clássicos como Sexta-feira 13 ou Pânico – mas sem muita autorreflexão sobre o gênero. A trilogia é (além do tom mais feminista e moderno) uma declaração de amor impecável ao cinema de carnificina “divertido” dos anos 70, 80 e 90. Uma viagem nostálgica ao passado.

Em contraste, há um suspense de terror que também foi lançado em julho de 2021, e que talvez, devido à concorrência direta de Fear Street, no original, não recebeu a atenção que merecia. Mas ainda não é tarde demais, pois você pode assistir Um Clássico Filme de Terror na Netflix.

Isso não é de forma alguma tão “clássico” quanto o filme parece à primeira vista. Em vez disso, os diretores Roberto De Feo e Paolo Strippoli misturam uma produção de última geração, visual e sonoramente poderosa, com uma nova abordagem contemporânea ao meta-terror que vai alguns passos além de, por exemplo, Pânico ou O Segredo da Cabana. Não apenas as convenções do gênero, mas também seus fãs e críticos são igualmente abordados. O resultado é uma versão inquieta e moderna de A Tortura do Medo — certamente não isenta de fraquezas, mas sem quaisquer detalhes desnecessários.

É disso que se trata Um Clássico Filme de Terror

A grávida Elisa (Matilda Lutz), o nerd Fabrizio (Francesco Russo), o médico rabugento Riccardo (Peppino Mazzotta) e o casal extrovertido Sofia (Yuliia Sobol) e Mark (Will Merrick) dividem uma viagem de carro para o sul da Itália via compartilhamento de carros. Mas a jornada inicialmente harmoniosa chega a um fim abrupto quando eles evitam um animal morto à noite e batem em uma árvore. Na manhã seguinte, o quinteto acorda com sua caravana em um lugar completamente diferente, no meio de uma floresta densa. Diante deles: uma cabana sinistra que mostra sinais de um culto satânico. Mas será que tudo é realmente o que parece?

Uma declaração de amor com uma armadilha instantânea

Longas tomadas de câmera, imagens ricas e artisticamente sofisticadas, sons minimalistas, estrondosos e estridentes: a apresentação estilística de Um Clássico Filme de Terror está totalmente em linha com filmes de terror modernos e hiperintensos, como A Bruxa ou O Chalé. Mas os produtores parecem ter ficado impressionados com Ari Aster, diretor de Hereditário e Midsommar – O Mal Não Espera a Noite. Principalmente na segunda metade, onde não se pode falar de meras referências, mas sim de pura imitação.

No entanto, essa imitação descarada não se deve à falta de engenhosidade. É a celebração de uma tendência cinematográfica que era completamente nova na época (Midsommar havia sido lançado nos cinemas dois anos antes), apenas para posteriormente questionar tudo com crescente nitidez. No espírito de: fãs obstinados de Aster e companhia deveriam parar de se incomodar – de qualquer forma, tudo é pego um do outro. Por exemplo, cenas de Midsommar se fundem com as do clássico O Massacre da Serra Elétrica de 1974. A extrema semelhança de filmes que parecem tão diferentes à primeira vista fica evidente.

Um dos caçados é ele próprio o protótipo do fã de terror exaustivo, comentando todas as situações que já conhece dos filmes. E, claro, tais acusações de plágio o deixam irritado. Ironicamente, ele mesmo fala repetidamente sobre o quão indispensáveis muitos tropos são para o gênero. Assim, cada vítima posterior recebe uma história de fundo emocional — para o fator de simpatia obrigatório quando são posteriormente assassinadas. Como é justo, as tramas abordadas não serão discutidas novamente.

Todo mundo recebe o que merece

Os psicopatas malignos são satanistas ou algo assim. Seu motivo? Algo a ver com rituais satânicos. Quem se importa? Parece legal e muito macabro. No final do dia, só nos deparamos com uma coisa: ossos estilhaçados e órgãos decepados. É claro que os guardiões morais que detestam o gênero se sentem justificados. Mas antes que eles possam sequer levantar um dedo, Um Clássico Filme de Terror intervém novamente e diz: “E daí?” O fato de as pessoas serem curiosas e atraídas pelo abismal não é nenhuma novidade. No entanto, só falamos de “mau gosto” se o que vemos for ficção. A conclusão do filme é sombria.

Isso nos traz de volta ao ponto de partida. Porque Um Clássico Filme de Terror não é, em sua essência, uma paródia boba, mas um filme sangrento e chocante que leva o gênero a sério, com uma mensagem irônica para aspirantes a virtuosos e reclamantes hipócritas: “Talvez seja melhor calar a boca!” Em uma cena ridícula, isso é colocado em prática literalmente quando um personagem irritante é estrangulado.