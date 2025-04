Jornalista Léo dias recebe alta após internação de mais de 4 dias

Nesta terça-feira (8) a emissora de SBT Tv na qual Léo Dias trabalha como apresentador do programa Fofocalizando, anunciou por meio de nota que o jornalista recebeu alta médica após evoluir bem clinicamente, ele estava internado a mais de 4 dias por conta de um quadro de pneumonia, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Do Hospital São Luiz Rede D´Or localizado na Zona Oeste de São Paulo, Léo Dias foi assistido pela equipe médica da doutora Ludhmila Abrahão Hajjar “Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação”, afirmou a equipe. A emissora informou que o jornalista já está a caminho de casa que fica no estado de Pernambuco.

O Hospital informou por meio um comunicado publicado no Instagram que o jornalista vai continuar sendo acompanhado ambulatoriamente, nas redes sociais ele fala que a pneumonia foi um reflexo consequente de seus 12 dias de férias pelo continente asiático, e da cobertura da ultima turnê do cantor Luan Santana na capital paulista.

Léo dias ganha como comunicador cobrindo casos envolvendo famosos. Atualmente trabalha como apresentador do programa Fofocalizando no SBT, e também com o portal e redes sociais voltados a noticiar a vida dos famosos.

Por: Thays Garcia

Imagem: Reprodução instragram