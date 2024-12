Jovem foi morto por fazer gesto de facção sem saber, diz o pai

O pai do adolescente de 16 anos encontrado morto em Jericoacoara (CE) acredita que o filho foi assassinado por posar para fotos fazendo um gesto de facção criminosa com as mãos, sem saber.

Henrique Marquez de Jesus era de Bertioga, litoral de São Paulo, mas estava em uma viagem de férias com o pai. Ele desapareceu na noite da última segunda-feira (16) e seu corpo foi encontrado boiando na Lagoa do Paraíso, a cerca de 18 quilômetros do último local onde foi visto.

O número “três” que o jovem fez com as mãos em fotos está associado a uma facção aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), enquanto o número “dois” é ligado ao Comando Vermelho.

– O moleque tinha 16 anos. Deveriam ter orientado: “Aqui não pode fazer esse símbolo, é de outra facção” – falado isso para ele ou qualquer outra pessoa que não tem ciência. Não fazer uma crueldade dessas, achando que um moleque de 16 anos era envolvido com facção – declarou o pai, Danilo Martins, à TV Verdes Mares, afiliada da Globo.

Danilo afirma que o gesto é “normal” em Bertioga, cidade onde moram, não tendo nenhuma ligação com facções.

A teoria do pai, no entanto, ainda não foi confirmada pela polícia. Inicialmente, o caso era tratado como “desaparecimento de pessoa”. No entanto, agora a Polícia Civil investiga a hipótese de sequestro e morte.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram