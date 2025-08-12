terça-feira, agosto 12, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Jovem leva susto ao encontrar tubarão em praia de Fernando de Noronha

Impressionante, uma jovem passou por um grande susto ao avistar um tubarão enquanto se preparava para um mergulho em Fernando de Noronha. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a surpresa no rosto dela ao recuar rapidamente. Apesar do susto, outras pessoas continuavam na água, mesmo com a presença do animal.

O arquipélago é conhecido por abrigar diversas espécies de tubarões, como o tubarão-limão, o tubarão-lixa e o tubarão-tigre, que frequentemente nadam perto das praias.

É importante ressaltar que Noronha possui uma política de preservação rigorosa, e os tubarões são protegidos por leis ambientais. Eles são considerados essenciais para o equilíbrio do ecossistema marinho, pois ajudam a controlar a população de peixes e a manter o ambiente saudável.

