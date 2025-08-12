Governo do Pará fortalece agricultura familiar com entrega de maquinário

Na última segunda-feira (11), o Governo do Pará reforçou o apoio à agricultura familiar por meio do programa Pará Rural, com um investimento de R$ 3 milhões. A iniciativa beneficiou os municípios de Belterra, Faro, Pacajá e Uruará com a entrega de equipamentos pesados itens estratégicos para impulsionar a produção e infraestrutura rural.

Entre os equipamentos, foram entregues:

Retroescavadeira para Belterra

Pá carregadeira para Faro

Motoniveladoras para Pacajá e Uruará

Essas máquinas terão papel fundamental na abertura de estradas vicinais, na melhoria do escoamento da produção e na qualidade de vida dos produtores familiares.

O governador Helder Barbalho destacou que essa ação “visa garantir mais infraestrutura e maior produção” nos municípios beneficiados, ressaltando o impacto positivo para o desenvolvimento regional.

Também participaram da entrega os deputados Ângelo Ferrari (estadual) e Júnior Ferrari (federal), fortalecendo a parceria entre Estado e Parlamento rural.

Para o presidente do Pará Rural, Felipe Picanço, a ação reforça a missão de promover uma agricultura familiar sustentável: “Queremos que o pequeno produtor tenha acesso a melhores condições de trabalho, com infraestrutura e mais qualidade de vida.”

Prefeitos locais celebraram o momento. Em Belterra, o prefeito Ulisses Alves definiu como “um sonho realizado” a chegada da retroescavadeira, que será essencial para projetos de piscicultura e irrigação. Já em Uruará, o prefeito Carlos Antônio Zancan afirmou: “Esses equipamentos trazem desenvolvimento e dignidade aos nossos produtores.”

Imagem: Agência Pará