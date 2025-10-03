sexta-feira, outubro 3, 2025
Vídeo: Polícia Federal faz investida contra derrame de cédulas falsas no Pará

APREENSÕES OCORRERAM EM FISCALIZAÇÕES DE ENCOMENDAS POSTAIS VINDAS DE OUTROS ESTADOS

A Polícia Federal intensificou as ações de combate à circulação de moeda falsa, com três apreensões realizadas nas últimas duas semanas em Belém, todas resultantes de fiscalizações em encomendas postais encaminhadas por diferentes estados da federação.

No primeiro caso, foram apreendidos R$ 5.000,00 em cédulas falsas enviadas via encomenda postal a partir do Rio Grande do Sul com destino à capital paraense. A destinatária foi identificada e foi indiciada pelo delito de aquisição de moeda falsa. Já na segunda ocorrência, foram interceptadas cédulas falsas, totalizando R$1.000,00, ocasião em que o destinatário foi preso em flagrante.

A apreensão mais recente aconteceu na última quinta-feira (2/10), quando policiais federais constataram a entrega de uma encomenda  R$ 2.000,00 em cédulas falsas. O destinatário também foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Pará, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A Polícia Federal reforça que a aquisição, posse e circulação de moeda falsa são crimes que causam prejuízos à economia nacional e à população, especialmente a terceiros de boa-fé.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF/PA em Belém

