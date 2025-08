Katie Ledecky vence nos 800m livre e conquista o 23º ouro mundial

França e EUA brilham com recordes e ouros no Mundial de Natação

Da Reuters

Katie Ledecky provou mais uma vez por que é considerada a maior nadadora de fundo da história. A norte-americana conquistou neste sábado (2) seu sétimo título mundial nos 800 metros livre, superando um duelo emocionante contra a canadense Summer McIntosh e a australiana Lani Pallister, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura.

Ledecky venceu com o tempo de 8min05s62, garantindo sua 23ª medalha de ouro em mundiais. McIntosh chegou a liderar a prova na reta final, empolgando o público presente, mas foi superada pela força final de Ledecky. Pallister ainda pressionou a norte-americana até o fim e ficou com a prata (8min05s98). McIntosh terminou com o bronze.

“Foi a prova com o campo mais forte dos 800 metros na história. Estou feliz por ter conseguido sair com a vitória”, disse Ledecky.

A canadense de 18 anos, que sonhava repetir o feito de Michael Phelps e conquistar cinco ouros individuais em um mesmo Mundial, ainda terá a chance de encerrar sua participação com mais um título no domingo, nos 400m medley.

McKeown domina costas e leva ouro com tempo histórico

Outra estrela do dia foi a australiana Kaylee McKeown, que reafirmou seu domínio absoluto nas provas de costas. Após vencer os 100m, ela levou também os 200m costas com o tempo de 2min03s33 — o terceiro mais rápido da história.

A norte-americana Regan Smith, que já havia ficado atrás de McKeown nas duas provas em Paris, voltou a conquistar a prata (2min04s29).

EUA quebram recorde mundial no revezamento misto

Logo após a vitória de McKeown, o australiano Cameron McEvoy, de 31 anos, conquistou o bicampeonato mundial nos 50m livre com 21s14, tornando-se o campeão mundial mais velho da história da natação australiana.

Já o francês Maxime Grousset brilhou nos 100m borboleta, com 49s62 — a terceira melhor marca de todos os tempos, atrás apenas do recorde mundial de Caeleb Dressel. Grousset já havia vencido os 50m borboleta no início do Mundial.

Na versão feminina da prova, a norte-americana Gretchen Walsh dominou e venceu com 24s83, quase meio segundo à frente da australiana Alex Perkins, que estabeleceu um novo recorde nacional (25s31).

Fechando o dia, os Estados Unidos bateram o recorde mundial no revezamento 4x100m livre misto não olímpico, com o quarteto Jack Alexy, Patrick Sammon, Kate Douglass e Torri Huske.

O tempo de 3min18s83 superou a antiga marca australiana.

O último dia do Mundial promete mais emoção com oito finais programadas. Entre os destaques estão Leon Marchand, que busca o ouro nos 400m medley, e o alemão Florian Wellbrock, favorito nos 1.500m livre após dominar as provas de águas abertas.

• Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket/Getty Images