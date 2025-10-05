KDaBerlinda 2025: aplicativo chega à 14ª edição com foco em segurança e interação

Desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodepa), o aplicativo “KDaBerlinda”, que permite aos fiéis a localização em tempo real da Berlinda que conduz a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, durante as 14 romarias oficiais do Círio. O dispositivo é cada vez mais utilizado. Em 2024, de 1º a 31 de outubro, período que abrangeu a festividade nazarena, foram totalizados 132 mil downloads do app no sistema Android, representando um aumento de 33,12% em relação a 2023.

No sistema IOS foram 54 mil downloads, um crescimento expressivo de 30,69% em comparação ao ano anterior. Com esses números, totalizamos 186 mil downloads no total, consequentemente o aplicativo durante o Círio “KDaBerlinda” figurou entre os mais baixados da sua categoria no Brasil.

Pelo 2º ano consecutivo, o aplicativo é oficial de geolocalização do Círio, consolidando cada vez mais a parceria entre o Governo do Estado do Pará, através da Prodepa, com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A parceria vem desde a criação do app em 2012, com uma interrupção nos anos de 2020 e 2021 por conta da crise sanitária da COVID-19 que exigiu isolamento social, anos em que todas as procissões foram suspensas.

Os usuários têm à disposição inúmeros recursos adicionais além da localização da Berlinda, tal como: mensagens em tempo real das romarias, fotos, galeria de vídeos, link úteis que remetem para transmissões ao vivo das principais emissoras, molduras temáticas de Selfie para compartilhar nas redes sociais, portifólio de pontos turísticos, cartazes do Círio de 2011 à 2025, dentre outras várias funções, que enriquecem a experiência emotiva, sensorial e religiosa dos usuários.

No app, a localização da Berlinda é exibida através de um mapa de navegação que mostra o trajeto e pontos de referência ao longo do percurso. “Utilizando tecnologia GPS, a solução desenvolvida de georreferenciamento coleta as coordenadas em tempo real, através da transmissão da rede telefonia móvel para o Data Center do Estado localizado na Prodepa, que processa e converte em banco de dados o rastro completo de toda movimentação da berlinda. Esse ano a Prodepa terá novamente a parceria da operadora Claro, que dará o suporte de transmissão dos dados”, informa o analista de sistemas Flávio Alves, há 14 anos responsável pelo projeto na Prodepa.

Aplicativo conecta tradição religiosa e tecnologia

O aplicativo, que conecta a tradição religiosa com a conveniência da tecnologia, traz novas funcionalidades que ampliam a experiência dos devotos e reforçam o caráter estratégico do sistema.

O aplicativo disponibiliza ainda a notificação “push” atualizando tudo o que acontece durante o trajeto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, sem que o celular precise ser desbloqueado. “O aplicativo disponibiliza também um link de redirecionamento para transmissão ao vivo, por meio de streaming da Prodepa, para a TV e Rádio Cultura, além da TV Nazaré, onde o usuário poderá acompanhar todas as transmissões das procissões que estejam sendo televisionadas pela emissora estatal”, destaca Flávio Alves, analista de sistemas e Gerente de Divisão da Prodepa.

Ferramenta auxilia turistas e se torna patrimônio digital do Círio

Diante da proximidade da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), é esperado que a cidade tenha um ganho ainda maior de turistas e sobretudo de estrangeiros, portanto, devido essa possibilidade real, a nova versão 2025 do aplicativo, contará com a expansão da área dedicada a informações sobre a cidade e os principais pontos turísticos de Belém. “Além disso, o app agora oferece um histórico de horários de saída e chegada da Berlinda em todas as romarias dos anos anteriores (desde 2012), baseado em Pontos de Interesse (POI’s) previamente mapeados na cidade, proporcionando um panorama detalhado das edições passadas”, diz o analista.

Ao acessarem o app, os usuários poderão utilizar molduras e fazer selfies personalizadas para registrarem nas redes sociais o momento único na caminhada das romarias; baixar imagens dos cartazes das edições anteriores da festa; a agenda com locais das partidas e das chegadas; horários de procissões e romarias oficiais; tradução para o inglês; além de ter acesso a uma galeria com fotos da festa.

Flávio Alves afirma que o aplicativo não é apenas uma ferramenta de localização, mas conecta fiéis, democratiza o acesso à devoção, auxilia a gestão da Diretoria da Festa de Nazaré, oferecendo dados reais e estratégicos a todos os órgãos da segurança pública e entidades envolvidas da maior manifestação religiosa do Pará. “Hoje, o KDaBerlinda já é um patrimônio digital do Círio”, afirma.

COMO BAIXAR NO CELULAR

O app “KDaBerlinda” já está disponível gratuitamente para download e pode ser acessado de forma gratuita nas plataformas Android, iOS, e navegador web, com aplicações ajustáveis, que se adaptam ao tamanho da tela. Em todas as plataformas são utilizadas as mesmas funcionalidades, seja em computador, tablet ou celular. O app iniciará oficialmente a sinalização da localização da imagem peregrina na próxima quarta-feira (8), como o início da primeira romaria da quadra nazarena, o “Translado dos Carros”.

COMO ACESSAR NA WEB

A versão web do “KDaBerlinda” já está disponível e pode ser acessada por link na internet, acesse aqui.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias